Російська ракета у Львові знищила квартиру відомого футболіста та тренера
У ніч на 6 липня російські ракети вдарили по житловому будинку у Львові. На цей час відомо про 4 загиблих, близько 40 осіб отримали травми, зруйновано кілька будівель, десятки машин, вибито вікна та двері у квартирах.
Смертоносна російська ракета потрапила до будинку, де знаходиться квартира найкращого бомбардира ФК "Карпати" та футбольного тренера, 75-річного Володимира Данилюка. Деталі повідомив на своїй сторінці у Facebook спортивний журналіст Олександр Паук.
Нічна ракетна атака на Львів забрала життя 4 людей. Частина жителів встигла вибігти з квартир і спуститися в укриття. Постраждало понад 35 людей, понад десяток – зараз у лікарні. Відомо, що одна жінка у тяжкому стані.
У квартирі №9 у постраждалому будинку проживала родина 75-річного футбольного тренера та найкращого бомбардира ФК "Карпати" Володимира Данилюка. Після ударної хвилі у квартирі не залишилося ні вікон, ні дверей.
За словами Олександра Павука, сам тренер із дружиною - живі та вибралися зі зруйнованої квартири.
"Житло найкращого бомбардира львівської команди "Карпати" після ударної хвилі залишилося без вікон та дверей, але, слава Богу, дружина Володимира - Ярослава не розгубилася і допомогла чоловікові вибратися зі зруйнованої квартири №9. Це номер, під яким Володя провів свою футбольну кар'єру", – написав журналіст.
Наслідки ракетного удару по Львову 6 липня
Володимир Данилюк – відомий радянський та український футболіст, найрезультативніший гравець в історії клубу "Карпати". Виступав за команду з 1966 до 1978 року, забив 88 голів.
З 1979 року працював тренером, його учнями стали Михайло Стельмах, Ярослав Ланцфер, Володимир Резнік, олімпійський чемпіон Володимир Татарчук та багато інших.
4 липня Володимиру Данилюку виповнилося 75 років. Він зараз уже на пенсії. Під час ракетного удару по Львову був удома разом із дружиною.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що внаслідок ракетного удару по Львову загинула родина журналіста "Варта".