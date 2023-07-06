Російська ракета у Львові знищила квартиру відомого футболіста та тренера

У ніч на 6 липня російські ракети вдарили по житловому будинку у Львові . На цей час відомо про 4 загиблих, близько 40 осіб отримали травми, зруйновано кілька будівель, десятки машин, вибито вікна та двері у квартирах.

Смертоносна російська ракета потрапила до будинку, де знаходиться квартира найкращого бомбардира ФК "Карпати" та футбольного тренера, 75-річного Володимира Данилюка. Деталі повідомив на своїй сторінці у Facebook спортивний журналіст Олександр Паук.

Нічна ракетна атака на Львів забрала життя 4 людей. Частина жителів встигла вибігти з квартир і спуститися в укриття. Постраждало понад 35 людей, понад десяток – зараз у лікарні. Відомо, що одна жінка у тяжкому стані.

У квартирі №9 у постраждалому будинку проживала родина 75-річного футбольного тренера та найкращого бомбардира ФК "Карпати" Володимира Данилюка. Після ударної хвилі у квартирі не залишилося ні вікон, ні дверей.

За словами Олександра Павука, сам тренер із дружиною - живі та вибралися зі зруйнованої квартири.

"Житло найкращого бомбардира львівської команди "Карпати" після ударної хвилі залишилося без вікон та дверей, але, слава Богу, дружина Володимира - Ярослава не розгубилася і допомогла чоловікові вибратися зі зруйнованої квартири №9. Це номер, під яким Володя провів свою футбольну кар'єру", – написав журналіст.

Наслідки ракетного удару по Львову 6 липня

Володимир Данилюк – відомий радянський та український футболіст, найрезультативніший гравець в історії клубу "Карпати". Виступав за команду з 1966 до 1978 року, забив 88 голів.

З 1979 року працював тренером, його учнями стали Михайло Стельмах, Ярослав Ланцфер, Володимир Резнік, олімпійський чемпіон Володимир Татарчук та багато інших.

4 липня Володимиру Данилюку виповнилося 75 років. Він зараз уже на пенсії. Під час ракетного удару по Львову був удома разом із дружиною.