Вокаліста TVORCHI вдарило струмом, але він не розгубився: це треба бачити (відео)

З вокалістом гурту TVORCHI Джеффрі Кенні стався конфуз під час прем’єри пісні "Мила моя" на радіо. Проте артист не розгубився та продовжив вражати слухачів своїм виконанням.

Детально про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео, яке з'явилося на сторінці "Наше радіо" в Instagram .

Гурт TVORCHI 6 березня офіційно презентував свій хіт "Мила моя", який раніше завірусився в соцмережах. В межах релізу артисти виступили у прямому ефірі на "Нашому радіо". Саме під час виконання композиції стався несподіваний інцидент: коли вокаліст Джеффрі Кенні наблизився до мікрофона, його вдарило струмом.

Присутні були шоковані, проте співак не розгубився й продовжив виконання пісні, не зупиняючи етер.

Під відео курйозного моменту TVORCHI прокоментували цей випадок так: "Буває".

Як відреагували користувачі

У коментарях прихильники підтримали гурт, залишивши теплі слова та "розділивши" біль:

"Реакція достойна. Професіонал не розгубився, швидко зібрався. А пісня справжня хітяра!"

"Але як професійно викрутився".

"Це як відкривати двері в авто - нова фобія".

"Ауч, аж мені боляче стало".

"Дуже потужний трек".

Що відомо про нову пісню TVORCHI "Мила моя"

"Мила моя" є сучасним втіленням культового хіта українського композитора Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори". TVORCHI вперше виконали її у спецпроєкті одного з українських журналів, а згодом в етері проєкту одного з телеканалів.

Особливу популярність їхня версія здобула після поширення в соцмережах відео, яке було зняте під час виступу на Чернівеччині. Цікаво, що саме звідти родом композитор.

Щодо назви треку, то TVORCHI вирішили залишити варіант "Мила моя", оскільки саме так спочатку назвав композицію Володимир Івасюк.

Нагадаємо, музичний гурт TVORCHI родом з Тернополя був заснований у 2018 році саундпродюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні. Хлопці виконують пісні українською та англійською мовами. У 2023-му перемогли на національному відборі на Євробачення та відправилися представляти Україну на пісенному конкурсі з треком "Heart of Steel". У фіналі міжнародного конкурсу артистам вдалося зайняти шосте місце.

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