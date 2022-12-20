TVORCHI потрапили у скандал через іншу фіналістку Нацвідбору на Євробачення: що сталося

Переможці національного відбору на Євробачення гурт TVORCHI опинився в центрі скандалу через свою колегу - KRUTЬ. Артистка звернулася до організаторів і вимагала переглянути перемогу через порушення правил конкурсу.

Деталі скандалу з TVORCHI та KRUTЬ - читайте у матеріалі нижче.

Які порушення побачила KRUTЬ

Фіналістка Нацвідбору звернулася до "Суспільне" та повідомила, що TVORCHI використали у своїй пісні "плюс" основного вокалу.

Також бандуристка повідомила, що трек TVORCHI для національного відбору Heart of Steel було випущено дистрибуційним лейблом Belive, який співпрацює з Росією.

Що відповіли артистці організатори Нацвідбору

На офіційній сторінці Instagram "Суспільне" з'явилася розгорнута відповідь на всі звинувачення артистки. Музичний продюсер конкурсу Дмитро Шуров не знайшов порушення правил із приводу вокалу.

"Дмитро Шуров зазначив, що під час прослуховування ефірного запису виступу у фіналі TVORCHI чути додаткову обробку в зазначених секундах, яка може бути даблом. Водночас він не вважає, що така невідповідність запису вимогам правил істотна для оцінки виступу та обрання переможцями TVORHI. Організаційний комітет врахував, що низка дрібних порушень під час Нацвідбору допустили одразу кілька фіналістів, проте жодне з них не стало достатньою підставою для дискваліфікації будь-кого з учасників", - сказано в повідомленні.

Також організатори зазначили, що з лейблом Bilieve співпрацюють й інші учасники Нацвідбору, і порушенням це не є, оскільки компанія – французька.

"Believe - це французька компанія, що займається дистрибуцією в Європі та Азії. Дистрибуція пісень фіналістів цією компанією не є порушення правил Нацвідбору. 5 із 10 фіналістів Нацвідбору опублікували свої конкурсні пісні через "Believe", ще троє працювали з ним донедавна. Організаційний комітет Євробачення ухвалив рішення, що звернення KRUTЬ не є підставою для припинення участі TVORCHI у Нацвідборі", - йдеться в офіційній відповіді "Суспільне".