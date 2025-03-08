Вокалиста TVORCHI ударило током, но он не растерялся: это нужно видеть (видео)

С вокалистом группы TVORCHI Джеффри Кенни произошел конфуз во время премьеры песни "Мила моя" на радио. Однако артист не растерялся и продолжил поражать слушателей своим исполнением.

Подробно об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое появилось на странице "Наше радіо" в Instagram .

Группа TVORCHI 6 марта официально презентовала свой хит "Мила моя", который ранее завирусился в соцсетях. В рамках релиза артисты выступили в прямом эфире "Наше радіо". Именно во время исполнения композиции произошел неожиданный инцидент: когда вокалист Джеффри Кенни приблизился к микрофону, его ударило током.

Присутствующие были шокированы, однако певец не растерялся и продолжил исполнение песни, не останавливая эфир.

Под видео курьезного момента TVORCHI прокомментировали этот случай так: "Бывает".

Как отреагировали пользователи

В комментариях поклонники поддержали группу, оставив теплые слова и "разделив" боль:

"Реакция достойная. Профессионал не растерялся, быстро собрался. А песня настоящая хитяра!"

"Но как профессионально выкрутился".

"Это как открывать двери в авто - новая фобия".

"Ауч, аж мне больно стало".

"Очень мощный трек".

Что известно о новой песне TVORCHI "Мила моя"

"Мила моя" - современное воплощение культового хита украинского композитора Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори". TVORCHI впервые исполнили ее в спецпроекте одного из украинских журналов, а затем в эфире проекта одного из телеканалов.

Особую популярность их версия получила после распространения в соцсетях видео, которое было снято во время выступления в Черновицкой области. Интересно, что именно оттуда родом композитор.

Что касается названия трека, то TVORCHI решили оставить вариант "Мила моя", поскольку именно так изначально назвал композицию Владимир Ивасюк.

Напомним, музыкальная группа TVORCHI родом из Тернополя была основана в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. Ребята поют на украинском и английском языках. В 2023-м победили на национальном отборе на Евровидение и отправились представлять Украину на песенном конкурсе з треком "Heart of Steel". В финале международного конкурса артистам удалось занять шестое место.

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