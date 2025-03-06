"Євробачення-2025": Україна впевнено рухається вгору в прогнозах букмекерів

Букмекери зробили новий прогноз щодо переможця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", який пройде з 13 до 17 травня в Базелі (Швейцарія). України поки що немає в трійці лідерів, проте вона значно піднялася в рейтингу за останні дні.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld.

Згідно з даними сайту, представники нашої країни - гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" - піднялися на 10-ту сходинку. Зазначимо, що до цього вони вже опускалися на 19 місце в рейтингу.

Однак і зараз шанси на перемогу України в "Євробаченні-2025" оцінюються лише в 3%.

Трійка лідерів станом на 6 березня виглядає так: перше місце, як і раніше, пророкують Швеції (17% шансів на перемогу), друге місце - Франції (12%), а третє - Нідерландам (9%).

На 4-му місці Австрія, на 5-му - Фінляндія, на 6-му - Естонія, на 7-му - Чехія, на 8-му - Ізраїль, а на 9-му - Бельгія.



Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2025 (скриншот)

Варто зазначити, що Україна почала рухатися вгору після того, як були представлені пісні інших учасників конкурсу. Лідер за прогнозами букмекерів - Швеція - ще не представила свою композицію.

Яке місце пророкує Україні Favbet

Водночас міжнародна букмекерська компанія Favbet також приймає ставки на переможця "Євробачення-2025". Судячи з коефіцієнтів на перемогу, Україна може зайняти одне з останніх місць у 10-ці лідерів.

Ставки на перемогу України (скриншот)

Що пророкує ChatGPT

Прогноз для України: "Україна традиційно демонструє високий рівень підготовки та творчий підхід до виступу. Ми прогнозуємо, що український виступ займе одне з провідних місць конкурсу, орієнтовно третє місце. Це підтвердить її статус як однієї з лідируючих країн Євробачення і стане ще одним доказом її музичної сили та культурної самобутності.



Євробачення 2025 обіцяє бути надзвичайно видовищним, а переможцем стане виступ, який надихне та об'єднає людей по всьому світу. Україна продовжить традицію успіху на цьому конкурсі, даруючи глядачам яскраві емоції та гордість за свою культуру".

Що відомо про конкурс "Євробачення-2025"

Майбутній конкурс пісні "Євробачення-2025" стане 69-м. Швейцарія прийме у себе конкурс втретє; попередні рази були в 1956 (як автор ідеї та організатор найпершого конкурсу) і 1989 роках.

За традицією Швейцарія отримала право провести у себе "Євробачення" 2025 року відразу після того, як її представник - співак Nemo з піснею The Code - виграв конкурс 2024 року.

Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали - на 13 і 15 травня. Подія відбудеться на арені St. Jakobshalle.

Хто представить Україну на "Євробаченні-2025"

Україну на пісенному конкурсі представить гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray".

Гурт було засновано 2015 року. У 2017 році він випустив свій дебютний альбом "Кіносеанс", а 2019-го виступив на сцені талант-шоу "Х-Фактор", виконавши пісню "Вночі".

У Національному відборі музиканти брали участь не перший рік: 2022 року вони не потрапили до лонгліста, а 2024-го - уже пройшли до фіналу.

"Пісня "Bird of Pray" - насамперед про свободу. Про цикл життя і надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" або "Молитовний птах". Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть у моєму серці з 2022 року", - зазначили музиканти.

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