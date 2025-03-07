20 нових українських пісень для гарного настрою: свіжі хіти березня 2025

Весна - час оновлення, натхнення та гарного настрою. А що може краще підняти настрій, ніж свіжа і якісна українська музика?

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам добірку з 20 нових пісень, які вийшли у березні 2025 року і завойовують серця слухачів.

TVORCHI - "Мила моя"

Тернопільський дует представив свою версію легендарного треку Володимира Івасюка "Мила моя", надавши йому сучасного звучання, щоб молоді українці заново відкрили для себе творчість великого митця.

"Дякуємо за творчий спадок, який для нас залишив Володимир Михайлович, що актуальний і сьогодні. Присвячуємо нашу версію пісні усім нашим милим дівчатам і жінкам", - додають артисти.

Jerry Heil та MONATIK - "ВИМОЛИВ"

"Ця пісня про кохання, яке дійсно можна лише "вимолити". Іноді здається, що чекаєш свою людину цілу вічність. Молишся, просиш Бога про неї, навіть не вірячи, що вона можлива. І ось, наче з тієї самої вічності, з’являється вона – твоя любов, що змінює все навколо.

ХАС і Марія Бурмака - "Пробач"

Артисти презентували оновлену версію легендарної пісні. Для Марії це спроба відкрити пісню в новому звучанні та створити несподівану колаборацію, а для ХАСа - можливість здійснити мрію та розкрити чоловічий погляд на розрив стосунків.

DOROFEEVA - "Додайте світла"

"Кажуть, що в кінці тунелю завжди є світло. Але бувають моменти, коли ти йдеш, йдеш, а його не видно… Може, ми самі маємо запалити його? Але що робити, коли сил майже немає? Додайте світла!" - новий трек Наді вражає глибиною й сенсами.

Олена Тополя & EDGAR TI - "Чуєш"

Ця ніжна й емоційна композиція нагадує, що любов – це безперервний процес, наповнений навчанням, боротьбою та водночас є найціннішою складовою людського життя. Вона надає сили жити, творити й рухатися вперед.

MamaRika - "Мамитати"

В цю пісню співачка "вклала весь свій біль, переживання і надважливий месседж, про те, що бути поруч із рідними - це велика розкіш, яку треба цінувати. Ця пісня настільки особиста, але водночас стосується кожного з нас. Також трек зворушливо піднімає болісну тему розлуки з рідними, яка стала ще актуальнішою в умовах війни та еміграції.

Ульмо Три - "Моя залежність"

Костянтин Шелудько не перестає вдихати в українську інді-музику свіже дихання. Його новий трек "якраз до свята весни" наповнений любов'ю і трішки хтивим романтизмом.

YAKTAK - "А ми як діти"

Це пісня, яка нагадує, як важливо не втрачати в собі ту дитячу щирість і легкість, навіть коли доросле життя кидає виклики. Вона про те, що справжнє кохання не залежить від статусу, віку чи зовнішніх обставин.

Навіщо - "Деталь"

Сміливе переосмислення пісні "Крихітки" у новому звучанні від учасників O.TORVALD: потужні гітарні рифи, енергійний брейкбіт і напруга, що тримає до останньої ноти.

GOLUBENKO - "Кортизол"

Ця пісня про те, як важко відпустити людину, навіть коли розумієш, що вона вже давно живе своїм життям.

SOFEAR - "Down"

Ця пісня, до виходу якої долучився також YAKTAK, за словами молодої співачки, "про двох, чия любов колись була сильною, але тепер тріщить по швах, наче корабель у шторм". І хоч ці двоє намагаються втриматися на плаву, то віддаляючись, то знову знаходячи шлях одне до одного, але зрештою все одно йдуть на дно…

Також радимо послухати вам ці треки:

Соня Ориняк - "Плітки"

Олександр Положинський - "Де ідуть бої"

100лиця - "Танцювала під хіти"

Do Sliz - "Серцебиття"

SUVOROVA - "Дружба"

пропаща сила - "Падаєш"

Сергій Лазановський feat Яруся Батюк - "Не думай про завтра"

PARFENIUK - "Хубба Бубба"

DEMI - BLAH-BLAH

Ці треки вже доступні для прослуховування на Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer та інших стрімінгових платформах. Не забудьте додати їх до свого плейлиста, щоб створити ідеальний весняний настрій!

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