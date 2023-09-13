У ПФУ зробили важливу заяву про субсидії перед опалювальним сезоном: що потрібно знати
В Україні ще зберігається тепла пора, але до початку опалювального сезону залишилося менш як місяць. На цей період тим українцям, які цього потребують, призначають комунально-житлові субсидії.
Як відбудеться призначення субсидії цього року, розповіли в Пенсійному фонді.
Хто точно отримає допомогу
Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:
- на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня
- на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня
На опалювальний період 2023-2024 розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 гривні.
Тобто ті українці, які вже отримують житлову субсидію чи яким у літній період призначили нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно.
Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за I та II квартали 2023 року. Пенсія враховується в розмірі нарахованої суми за серпень того ж року.
Що змінилося в подачі заяви
Для призначення житлової субсидії людина може подати спрощену заяву "в один клік". Зробити це можна в електронній формі кількома способами:
- через вебпортал електронних послуг ПФУ
- мобільний додаток Пенсійного фонду України
- портал "Дія"
У паперовій формі подати заяву можна, звернувшись до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.
У заяву необхідно внести ПІБ, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок в банку (у форматі IBAN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву.
Решту необхідної інформації Пенсійний фонд отримає від державних реєстрів. Саме в цьому полягає спрощеність процедури.
Повідомлення про прийняте рішення разом із заявою та сформованою декларацією, надійдуть заявникам.
Раніше ми розповідали, як правильно оформити субсидію, якщо є борг за "комуналку".
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