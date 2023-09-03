Субсидія за наявності боргу по комуналці. Як правильно оформити

Наявність боргу з оплати комунальних послуг закриває можливість оформлення субсидії. Проте, є механізми, які допоможуть оформити знижку на оплату комунальних послуг навіть за наявності заборгованості.

Як оформити субсидію при заборгованості з комунальних послуг - читайте у матеріалі Styler.

При якому боргу субсидію не призначать

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, субсидію не зможуть призначити за наявності заборгованості з оплати за комунальні послуги понад три місяці або ж - за суму, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - 680 гривень).

Як отримати субсидію при заборгованості

Однак є механізм, який допоможе оформити субсидію і за заборгованості. Для цього потрібно звернутися до постачальника комунальних послуг та укласти з ним договір про реструктуризацію заборгованості.

Далі копію цього договору слід прикріпити до заяви на субсидію. Якщо є відмова у призначенні субсидії у зв'язку із заборгованістю по оплаті за комунальні послуги, людина може звернутися з новою заявою про призначення субсидії, де буде вказано перелік тих послуг, щодо яких заборгованість відсутня.

Тобто умовно у вас є борг по оплаті за опалення, а щодо всіх інших комунальних послуг заборгованості немає. Ви маєте право подати заяву на субсидію на решту комунальних послуг, крім опалення.

Як оформити субсидію

Ви можете оформити її онлайн, не виходячи із дому. Що потрібно зробити:

зареєструватися або авторизуватись на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID

вибрати в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомоги та Заява на субсидію

заповнити дані та перевірити їх коректність

скачати необхідні копії документів для отримання субсидії

У деяких випадках до заяви та декларації для оформлення субсидії можуть знадобитися й інші документи.

Також можна особисто подати документи на субсидію незалежно від місця вашого проживання.

Основні документи, які потрібно заповнити претенденту на субсидію – це заява та декларація про доходи та витрати. Також будуть потрібні дані паспорта заявника та його ідентифікаційний код.