В ПФУ нагадали про законні надбавки пенсіонерам: хто може отримувати більше

Кому призначають надбавку?

Мова йде про надбавку на догляд, яка призначається згідно з чинним українським законодавством і прописана в п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

На неї мають право українці, що отримують виплати за Законами України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Надбавка на догляд призначається:

особам з інвалідністю І групи

одиноким особам з інвалідністю ІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду чи які досягли пенсійного віку

одиноким особам з інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку

одиноким одержувачам пенсії за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду

Як отримати надбавку

Надбавка призначається на підставі заяви (крім осіб з інвалідністю І групи) та довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), висновку лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

У заяві пенсіонер (крім осіб з інвалідністю І групи) зазначає, що не має працездатних родичів, які відповідно до законодавства мають його утримувати. При цьому місце проживання таких родичів (разом або окремо) для встановлення надбавки не має значення.

Інвалідам І групи надбавка встановлюється на підставі довідки МСЕК без заяви до будь-якого виду пенсії.

Важливий нюанс

Надбавку на догляд не призначають особам, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України 1727-IV від 18.05.2004 "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".