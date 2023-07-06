В ПФУ напомнили о законных надбавках пенсионерам: кто может получать больше

Некоторые украинские пенсионеры могут получать надбавки к ежемесячным выплатам по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.
Кто имеет право получать больше, и как им воспользоваться, рассказали на Facebook-странице ПФУ.
Речь идет о надбавке по уходу, которая назначается согласно действующему украинскому законодательству и прописана в п. 4 постановления Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 года № 654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".
На нее имеют право украинцы, получающие выплаты по Законам Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".
Надбавка назначается на основании заявления (кроме лиц с инвалидностью I группы) и справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), заключения врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного ухода.
В заявлении пенсионер (кроме лиц с инвалидностью I группы) отмечает, что нет трудоспособных родственников, которые в соответствии с законодательством должны его содержать. При этом место жительства таких родственников (вместе или отдельно) для установления надбавки не имеет значения.
Инвалидам I группы надбавка устанавливается на основании справки МСЭК без заявления к любому виду пенсии.
Надбавку по уходу не назначают лицам, которые получают государственную социальную помощь по уходу в соответствии с Законом Украины 1727-IV от 18.05.2004 "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".
Раньше мы писали, кто из украинцев может получать и пенсию и социальную помощь одновременно.
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