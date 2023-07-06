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В ПФУ напомнили о законных надбавках пенсионерам: кто может получать больше

Кто из пенсионеров может получать больше (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые украинские пенсионеры могут получать надбавки к ежемесячным выплатам по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.

Кто имеет право получать больше, и как им воспользоваться, рассказали на Facebook-странице ПФУ.

Кому назначают надбавку?

Речь идет о надбавке по уходу, которая назначается согласно действующему украинскому законодательству и прописана в п. 4 постановления Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 года № 654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

На нее имеют право украинцы, получающие выплаты по Законам Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Прибавка по уходу назначается:

  • лицам с инвалидностью I группы
  • одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигшим пенсионного возраста
  • одиноким лицам с инвалидностью ІІІ группы, достигшим пенсионного возраста
  • одиноким получателям пенсии по возрасту и за выслугу лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Как получить надбавку

Надбавка назначается на основании заявления (кроме лиц с инвалидностью I группы) и справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), заключения врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного ухода.

В заявлении пенсионер (кроме лиц с инвалидностью I группы) отмечает, что нет трудоспособных родственников, которые в соответствии с законодательством должны его содержать. При этом место жительства таких родственников (вместе или отдельно) для установления надбавки не имеет значения.

Инвалидам I группы надбавка устанавливается на основании справки МСЭК без заявления к любому виду пенсии.

Важный нюанс

Надбавку по уходу не назначают лицам, которые получают государственную социальную помощь по уходу в соответствии с Законом Украины 1727-IV от 18.05.2004 "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Раньше мы писали, кто из украинцев может получать и пенсию и социальную помощь одновременно.

Также читайте, кому из украинцев выплатят единовременную помощь в августе 2023 года.

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