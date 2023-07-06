В ПФУ напомнили о законных надбавках пенсионерам: кто может получать больше

Кому назначают надбавку?

Речь идет о надбавке по уходу, которая назначается согласно действующему украинскому законодательству и прописана в п. 4 постановления Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 года № 654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

На нее имеют право украинцы, получающие выплаты по Законам Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Прибавка по уходу назначается:

лицам с инвалидностью I группы

одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигшим пенсионного возраста

одиноким лицам с инвалидностью ІІІ группы, достигшим пенсионного возраста

одиноким получателям пенсии по возрасту и за выслугу лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Как получить надбавку

Надбавка назначается на основании заявления (кроме лиц с инвалидностью I группы) и справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), заключения врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного ухода.

В заявлении пенсионер (кроме лиц с инвалидностью I группы) отмечает, что нет трудоспособных родственников, которые в соответствии с законодательством должны его содержать. При этом место жительства таких родственников (вместе или отдельно) для установления надбавки не имеет значения.

Инвалидам I группы надбавка устанавливается на основании справки МСЭК без заявления к любому виду пенсии.

Важный нюанс

Надбавку по уходу не назначают лицам, которые получают государственную социальную помощь по уходу в соответствии с Законом Украины 1727-IV от 18.05.2004 "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".