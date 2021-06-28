Петров пост 2021: что строго запрещено есть

Да, этот пост призван очистить тело и душу, воспитать христианина. Также его еще называют Петропавловский, Апостольский пост или Петровка.

Что запрещено есть у Петров пост

Петропавловский пост - не суров. Как и в любой пост, главным запретом в течение него является употребление мяса, молочных продуктов (йогурта, сметаны, кефира, творога, сливочного масла, сгущенного молока и мороженого), яйца. А также, соответственно, блюд из них.

Рекомендовано на время поста отказаться от распития алкогольных напитков и других вредных привычек.

Какие блюда можно есть в пост

В основу постного стола должна входить зелень и блюда из нее, крупы, грибы, фрукты и ягоды, которых в этот период вдоволь. Пост этот не строгий, поэтому в определенные дни возможно определенное послабление. В частности допускается употребление рыбы и выпить немного вина.

В частности, по понедельникам можно есть горячую пищу без растительного масла. Каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье можно лакомиться рыбой. Ее можно есть и в праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля), на какой бы день оно ни пришлось.

Соблюдать пост рекомендуют в среду и пятницу. В эти дни разрешается есть, в частности, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.