Ивана Купала 2021: дата, самые важные традиции и запреты древнейшего праздника
Ивана Купала является одним из самых известных народных праздников, который ежегодно отмечается в ночь с 6 на 7 июля. По старому стилю это время совпадало с днем летнего солнцестояния, что придавало ему сакральное значение. В православном календаре это также важная дата - Рождество Иоанна Предтечи.
Про важные традиции древнего мистического праздника, что нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале.
История праздника
Ивана Купала является одним из древнейших славянских праздников. Его начали отмечать еще во времена язычества, и некоторые традиции дошли до нашего времени.
Этот день издревле был связан с различными ритуалами, обрядами, традициями и поверьями. В народе искреннее верили, что на Ивана Купала духи земли, воды и огня разговаривают с людьми, что может как навредить им, так и дать неисчерпаемые силы.
После крещения Руси этот языческий праздник объединили с важным христианским - Рождеством Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя).
Важнейшие традиции праздника
Этот праздник, как правило, отмечают массовыми гуляниями, которые в язычестве были связаны с почитанием Солнца. Причем празднование начиналось в ночь с 6 на 7 июля еще до заката.
Считается, что природа в это время наполняется чудодейственными и целебными свойствами. Поэтому большинство обычаев были связаны с огнем, водой и травами.
До заката нужно было искупаться в речке. Женщины с таким ритуалом получали красоту, а мужчины - силу. А вот ночью в воду заходить уже нельзя.
Обязательно нужно было разводить и всю ночь поддерживать костры, через которые конечно же прыгали.
Что строго запрещено делать на Ивана Купала
- В купальскую ночь нельзя спать, так как в это время просыпается вся нечисть, а ритуалами ее отпугивали.
- Запрещено отдавать, продавать или одалживать что-либо - это сулит бедность.
- Нельзя подымать с земли и забирать себе найденные деньги - вместе с ними в дом можно принести беду.
- Подальше от воды следует держаться беременным, детям и пожилым людям.
- Через купальский очаг нельзя перепрыгивать с кем-либо - можно только с любимым человеком.
Интересные приметы на Ивана Купала
На Ивана Купала незамужние девушки гадали на венках, которые опускали в реку. Если он уплыл далеко - к счастливому браку, а утонул - еще год свадьбы не жди.
Также в праздник срывали цветок богатки (научное название - мелколепестник едкий) и клали его под подушку. Если бутон распустится - скоро свадьба, а завял - нужно подождать.
Прыгая через костер с любимым, важно не расцепить руки. Это означает долгий и счастливый брак. Семейное благо сулят и искры, которые летят вслед прыгающей паре.
Считалось, если искупаться в водоеме на Ивана Купала, можно избавится от всех болезней.
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