Петрів піст 2021: що строго заборонено їсти

Так, цей піст покликаний очистити тіло і душу, виховати християнина. Також його ще називають Петропавлівський, Апостольський піст або Петрівка.

Що заборонено їсти у Петрів піст

Петропавлівський піст – не суворий. Як і в будь-який піст, головною забороною впродовж нього є вживання м’яса, молочних продуктів (йогурту, сметани, кефіру, сиру, вершкового масла, згущеного молока і морозива), яйця. А також, відповідно, страв із них.

Рекомендовано на час посту відмовитися від розпивання алкогольних напоїв та інших шкідливих звичок.

Які страви можна їсти у піст

В основу пісного столу повинна входити зелень та страви з неї, крупи, гриби, фрукти та ягоди, яких у цей період є вдосталь. Піст цей не суворий, тому у певні дні можливе певне послаблення. Зокрема допускається вживання риби та випити трішки вина.

Зокрема, щопонеділка можна їсти гарячу їжу без рослинної олії. Щовівторка, четверга, суботи та неділі можна ласувати рибою. Її можна їсти й у свято Різдва Іоанна Предтечі (7 липня), на який би день воно не припало.

Дотримуватись посту рекомендують у середу та п'ятницю. В ці дні дозволяється їсти, зокрема, хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи та мед.