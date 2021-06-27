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Петра и Павла 2021: дата, что строго запрещено делать, особенные традиции праздника

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Воскресенье 27 июня 2021 18:40
Петра и Павла 2021: дата, что строго запрещено делать, особенные традиции праздника Фото: Петра и Павла 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Праздник Петра и Павла в Украине отмечается ежегодно 12 июля. Этот день знаменуется окончанием Петрова поста и купальских гуляний. Другое название праздника - Петров день, посвящен он апостолам Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть за свои убеждения.

Каких традиций, обрядов и запретов следует придерживаться и что нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале.

Главные традиции на Петра и Павла

Накануне этого дня нужно убрать дом, чтобы встретить праздник в чистоте и уюте. На столе главным атрибутом праздника являются "мандрики" - особенные творожные пончики.

На службу в церковь верующие отправлялись с букетами и венками, в храме ставили свечки и молились у иконы святых.

В этот день принято собираться всем семейством за праздничным столом и отметить его за вкусностями, ведь пост закончился и можно себе позволить гастрономическое удовольствие.

Интересно, что во многих регионах праздник связан с рыбной ловлей, его считают днем рыбаков. Ведь апостол Петр сам был рыбаком и его называют покровителем людей, которые занимаются таким промыслом.

Кроме того на Петра и Павла раньше устраивали ярмарки и пышные народные гуляния.

Что строго запрещено делать в Петров день

  • Тяжело работать, убирать, шить, вязать и вышивать.
  • Ссорится и конфликтовать, а старые обиды нужно простить.
  • Купаться и отдыхать возле воды.
  • Работать на огороде, в поле, на приусадебном участке - земля должна отдыхать вместе с вами.
  • Проводить таинство венчания.
  • От употребления алкоголя следует отказаться.

Важные приметы 12 июля

  • Хорошим знамением был дождь. Если осадки выпадали один раз - урожай будет неплохим, два - отличным, три - очень богатым.
  • Холодный день - к неурожаю и голодному году.
  • Жара на Петра и Павла знаменовала морозное Рождество.
  • Если не спать в ночь на Петра и Павла, вы будете счастливыми и здоровыми целый год.

День ангела 12 июля празднуют Петр, Павел и Михаил.

Ранее мы писали, про дату, традиции, приметы и запреты самого мистического для украинцев праздника - Ивана Купала.

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Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела
Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела