На Петра и Павла немного потеплеет: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине начнет понемногу улучшаться и уже в пятницу, 12 июля, в нескольких регионах начнет подниматься температура воздуха. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что в пятницу, 12 июля, начнет повышаться температура воздуха в южных и восточных областях, однако ночная температура будет еще оставаться низкой.

"На Петра и Павла немного потеплеет. И хотя речь не идет о +30, после нынешних +17 +24 градусов, завтра ожидается +20 +26 градусов. Самыми теплыми завтра будут Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области. Ночь в Украине еще будет холодной, +8 +13 градусов", - рассказала Диденко и порекомендовала контролировать открыты окна, сквозняки и животных.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В пятницу дожди вероятны на Западе, Севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях. На большей части центральных, южных и восточных областей – без существенных осадков.

В Киеве 12 июля, по прогнозу Наталки Диденко, возможен дождь и повышение температуры на несколько градусов.

"В Киеве на Петра и Павла – локальные дожди, немного потеплеет, днем ожидается около +23 градусов. Выходные будут теплее, но все равно остается вероятность местных дождей, подготовьтесь хорошо, но и особенно пугаться не стоит", - предупредила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дала прогноз погоды на ближайшую неделю и рассказала, когда в Украину вернется тепло.

А также рассказывали о том, что синоптик рассказала, когда в Украину вернется летняя жара.