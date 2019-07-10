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Очень холодно и очень мокро: в каких областях окончательно испортится погода

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 20:35
Очень холодно и очень мокро: в каких областях окончательно испортится погода
Погода в Украине 11 июля (УНИАН)

Погода в четверг огорчит почти всех жителей Украины

Погода в Украине в четверг, 11 июля, совершенно испортится практически во всех областях Украины. Солнце почти не будет пробиваться из-за туч, а во всех регионах ожидается понижение температуры и дожди.

Погода на востоке Украины ожидается пасмурная и дождливая, местами возможны ливни. Температура ночью в регионе составит +10 +13 градусов, днем воздух прогреется до +20 +22 градусов, в Луганской и Донецкой областях до +23 +24 градусов.

Мокро и прохладно будет на юге Украины.  Там синоптики прогнозируют кратковременные умеренные дожди. Ночная температура воздуха опустится до +12 +14 градусов, днем ожидается потепление до +21 +24 градусов. В Крыму возможен ливень. Ночью температура воздуха составит +15 +17 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

Существенно похолодает в северных областях. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами ливни. Ночью температура воздуха опустится до +10 +12 градусов, днем столбики термометров покажут всего +17 +19 градусов.

Западные области накроет мелкими кратковременными дождями, местами возможны ливни. Ночная температура воздуха составит +9 +11 градусов, днем воздух прогреется до +18 +21 градуса.

В центральной части Украины будет пасмурно и дождливо. Ночная температура воздуха +10 +12 градусов, днем ожидается от +19 до +21 градуса.

В Киеве 11 июля пройдет кратковременный дождь. Ночью температура опустится до +9 +11 градусов, днем поднимется до +18 +20 градусов.

Очень холодно и очень мокро: в каких областях окончательно испортится погода

Погода в Украине 11 июля 

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили, когда в Украину вернется жара.

А также рассказывали о том, что синоптик Наталка Диденко предупредила о том, сколько в Украине продлится период похолодания.

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