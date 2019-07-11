Прихватите теплые вещи: сколько продлится сырость и холод в Украине

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не порадует жителей Украины

Погода в Украине в последние дни не сильно радует жителей Украины и особенно не повезло тем, кто отправился сейчас в отпуск, так как во многих регионах существенно снизилась температура воздуха и постоянно идут дожди. Когда в Украину вернется настоящее летнее тепло и выглянет солнце, рассказала синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что температура воздуха в Украине опустилась до +17 +24 градусов, а ночью в горах даже отмечается +5 +8 градусов. И в ближайшее время в стране будет преобладать свежая воздушная масса.

"Дневная температура воздуха составит +18 +24 градуса, на юге и юго-востоке традиционно будет на несколько градусов теплее, +22 +27 градусов. Сильная жара маловероятна. Через Украину проходят периодические дожди локального характера. Поскольку значительных температурных контрастов не предвидится, то вероятность гроз и града несколько уменьшится. На севере и западе Украины западный ветер может усиливаться до 12-14 метров в секунду", - дала свой прогноз синоптик и обрадовала тем, что 13 и 14 июля в южный части и в центральных областях будет много солнца и порекомендовала воспользоваться этим для работы или отдыха на свежем воздухе.

Дала свои рекомендации Наталка Диденко и тем, кто собирается отдыхать на территории Украины.

"Кто собирается в Карпаты, обязательно прихватите теплую одежду. Там ночью ожидается местами + 5 + 8 градусов. Для отдыхающих в южной части Украины: температура воды в Черном и Азовском морях 23-26 градусов. Хотя стоит учитывать, что в этот период происходит подъем глубинных холодных вод, поэтому температура воды может снижаться очень ощутимо. Проверяйте информацию перед отдыхом", - посоветовала синоптик.

Карта погоды

Начало следующей недели будет синоптически нестабильным. Атмосферные фронты принесут периодические дожди, грозы, местами сильные ливни и порывистый ветер.

"Влажная дождливая погода в течение 15, 16, 17 и 18 июля будет усиливаться прохладным и даже холодным воздухом. Днем ожидается в пределах + 16 + 24 градусов, а ночью 7 + 14 градусов. Однако в дальнейшем, во вторую половину следующей недели, влажность уменьшится, увеличится солнце, осадки прекратятся. Комфортная погода снова восстановится. Температура воздуха повысится до +24 +29 градусов, на юге и востоке до +28 +33 градусов", - обрадовала Наталка Диденко жителей Украины.

В Киеве в ближайшие дни погода будет неустойчиво, с периодическими дождями и красивыми осенними облаками. Температура воздуха составит ночью +9 +13 градусов, а днем +19 +23 градуса.

"Такая же некомфортная синоптическая ситуация будет в столице и в начале следующей недели – локальные дожди, местами грозы, прохладная воздушная масса. На выходных одевайтесь теплее, берите с собой средства защиты от дождя, холода и комаров", - рассказала Диденко.

Во второй половине недели в столице потеплеет и прекратятся осадки.

"Вторая половина следующей недели, 19-21 июля, принесет в Киев много солнца, прекращение осадков и повышение температур воздуха до +25 +28 градусов", - сообщила синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко сообщила, когда в Украину вернется летняя жара.

А также рассказывали о том, что синоптик предупредил о затяжном похолодании в Украине.