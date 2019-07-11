На Петра і Павла трохи потеплішає: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні почне потроху поліпшуватися і вже у п'ятницю, 12 липня, в декількох регіонах почне підніматися температура повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що у п'ятницю, 12 липня, почне підвищуватися температура повітря у південних і східних областях, проте нічна температура буде залишатися низькою.

"На Петра і Павла трохи потеплішає. І хоча мова не йде про +30, після нинішніх +17 +24 градусів, завтра очікується +20 +26 градусів. Найтеплішими завтра будуть Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська області. Ніч в Україні ще буде холодною, +8 +13 градусів", - розповіла Діденко і порекомендувала контролювати відкриті вікна, протяги і тварин.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У п'ятницю дощі можливі на Заході, Півночі, а також у Вінницькій, Одеській і Луганській областях. На більшій частині центральних, південних і східних областей – без істотних опадів.

У Києві 12 липня, за прогнозом Наталки Діденко, можливий дощ та підвищення температури на кілька градусів.

"У Києві на Петра і Павла – локальні дощі, трохи потеплішає, вдень очікується близько +23 градусів. Вихідні будуть тепліше, але все одно залишається ймовірність місцевих дощів, підготуйтеся добре, але і особливо лякатися не варто", - попередила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дала прогноз погоди на найближчий тиждень і розповіла, коли в Україну повернеться тепло.

А також розповідали про те, що синоптик розповіла, коли до України повернеться літня спека.