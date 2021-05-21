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Песню группы Go-A для Евровидения 2021 записали на языке жестов (видео)

Автор: Styler

Песню "Shum" группы Go-A, которая представляла Украину на "Евровидении-2021", записали на языке жестов.

Сурдопереводчик Екатерина Заботкина опубликовала видео на своем YouTube-канале.

Автором идеи является волонтер Лина Дешвар, а адаптацией слов занималась переводчик Марьяна Люханова.

"Украинская музыка должна звучать далеко за пределами нашей страны. А теперь - жестовым языком также", - написала Екатерина.

Финал Евровидение 2021 пройдет уже в эту субботу, 22 мая. Трансляция начнется в Украине в 22:00 на каналах "UA: Первый" и СТБ. При этом имя победителя объявят в 01:40.

Украинская группа Go_A представит свою песню под 19 номером. Всего в финале принимают участие 26 стран.

Список выступлений финалистов Евровидения 2021 (фото: twitter.com/eurovision)

Ранее сообщалось, что украинские агрономы сделали смешную пародию на песню "Шум" группы Go_A.

Также мы писали о том, что букмекеры обновили прогноз на финал Евровидения 2021, и рассказывали, на каком теперь месте Украина.

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Новости Украины УкраинагруппапесниGO_Aевровидение 2021