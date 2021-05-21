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Букмекеры обновили прогноз на финал Евровидения 2021: на каком месте Украина

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Роттердам, Пятница 21 мая 2021 14:00
Букмекеры обновили прогноз на финал Евровидения 2021: на каком месте Украина Букмекеры обновили прогноз на Евровидение 2021 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

20 мая состоялся второй полуфинал Евровидения 2021. После него букмекеры обновили свой прогноз относительно финалистов международного конкурса.

Соответствующая таблица с прогнозами была опубликована на сайте William Hill.

Теперь британская контора "William Hill", ставки которой всегда очень близки к реальным результатам, назвали вероятным победителем группу Måneskin с песней "Zitti E Buoni" из Италии. Они сейчас занимают первую строчку рейтинга.

Далее в списке за коллективом следуют Франция, Мальта, Швейцария, Исландия.

Украина сейчас оказалась в шестой строчке рейтинга.

Букмекеры обновили прогноз на финал Евровидения 2021: на каком месте Украина

Скриншот прогноза результатов финала Евровидения 2021 (williamhill.com)

Напомним, что в предыдущем прогнозе букмекеров Украина занимала четвертую строчку рейтинга.

Италия, как и в прошлый раз, не изменила своих позиций и оказалась на первом месте.

Как мы ранее писали, в Роттердаме выступила вторая часть конкурсантов из представителей семнадцати стран на Евровидении 2021. Из 17 участников в финал прошли 10.

Читайте также, что один из финалистов Евровидения 2021 признался в любви к Украине.

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