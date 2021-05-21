Букмекеры обновили прогноз на финал Евровидения 2021: на каком месте Украина
20 мая состоялся второй полуфинал Евровидения 2021. После него букмекеры обновили свой прогноз относительно финалистов международного конкурса.
Соответствующая таблица с прогнозами была опубликована на сайте William Hill.
Теперь британская контора "William Hill", ставки которой всегда очень близки к реальным результатам, назвали вероятным победителем группу Måneskin с песней "Zitti E Buoni" из Италии. Они сейчас занимают первую строчку рейтинга.
Далее в списке за коллективом следуют Франция, Мальта, Швейцария, Исландия.
Украина сейчас оказалась в шестой строчке рейтинга.
Скриншот прогноза результатов финала Евровидения 2021 (williamhill.com)
Напомним, что в предыдущем прогнозе букмекеров Украина занимала четвертую строчку рейтинга.
Италия, как и в прошлый раз, не изменила своих позиций и оказалась на первом месте.
Как мы ранее писали, в Роттердаме выступила вторая часть конкурсантов из представителей семнадцати стран на Евровидении 2021. Из 17 участников в финал прошли 10.
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