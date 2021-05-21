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Второй полуфинал Евровидения 2021: кто составит конкуренцию Украине в финале

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Нидерланды, Пятница 21 мая 2021 00:02
Второй полуфинал Евровидения 2021: кто составит конкуренцию Украине в финале Фото: Евровидение 2021 (eurovision.tv)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 20 мая, в Роттердаме выступила вторая часть конкурсантов из представителей семнадцати стран на Евровидении 2021. Из 17 участников в финал прошли 10.

Кто эти счастливчики? Читайте в нашем материале ниже.

Трансляция началась в Украине в 22:00 на каналах "UA: Перший" и "СТБ". Среди сегодняшних участников был 22-летний швейцарец Gjon’s Tears, настоящее имя которого Гьон Мухарремай (Gjon Muharremaj). Букмекеры считают, что в финале он составит конкуренцию Украине.

Кроме того, по их данным в первую пятерку также войдут Италия, Франция, Мальта и Украина.

Список всех участников второго полуфинала Евровидения 2021 (в порядке выхода на сцену):

Сан-Марино,

Эстония,

Чехия,

Греция,

Австрия,

Польша,

Молдова,

Исландия,

Сербия,

Грузия,

Албания,

Португалия,

Болгария,

Финляндия,

Латвия,

Швейцария,

Дания.

В финал Евровидения 2021 прошли следующие страны:

Албания,

Сербия,

Болгария,

Молдавия,

Португалия,

Исландия,

Сан Марино,

Швейцария,

Греция,

Финляндия.

Напомним, финал Евровидения пройдет 22 мая. Трансляция начнется в Украине в 22:00 на каналах "UA: Перший" и "СТБ". При этом имя победителя объявят в 01:40.

Мы также писали о том, представители каких стран вышли в финал Евровидения 2021 из первого полуфинала.

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