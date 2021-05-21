Пісню групи Go-A для Євробачення 2021 записали мовою жестів (відео)

Пісню "Shum" групи Go-A, яка представляла Україну на "Євробаченні-2021", записали мовою жестів.
Сурдоперекладач Катерина Заботкіна опублікувала відео на своєму YouTube-каналі.
Автором ідеї є волонтер Ліна Дешвар, а адаптацією слів займалася перекладач Мар'яна Люханова.
"Українська музика повинна звучати далеко за межами нашої країни. А тепер - жестовою мовою також", - написала Катерина.
Фінал Євробачення 2021 пройде вже цієї суботи, 22 травня. Трансляція розпочнеться в Україні о 22:00 на каналах "UA: Перший" та "СТБ". При цьому ім'я переможця оголосять о 01:40.
Український гурт Go_A представить свою пісню під 19 номером. Усього у фіналі беруть участь 26 країн.
Раніше повідомлялося, що українські агрономи зробили смішну пародію на пісню "Шум" гурту Go_A.
Також ми писали про те, що букмекери оновили прогноз на фінал Євробачення 2021, і розповідали, на якому тепер місці Україна.