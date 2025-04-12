Песах 2025 : красиві привітання та листівки для Viber, Telegram та SMS

Песах - головне свято єврейського народу, з яким обов'язково треба привітати рідних та знайомих. У цьому допоможуть готові красиві привітання та листівки.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує короткі вітання з Песахом, які порадують ваших друзів та родичів.

Привітання з Песахом 2025 у віршах

На згадку про Вихід юдеїв з Єгипту,

Вісім днів не будемо їсти хамец,

Читання Агади і Вечірня молитва

Принесуть нам Очищення сердець.

Чотири чаші кожен повинен випити,

Дітям про поневіряння Виходу розповісти,

У цдаку жебракам милостиню кинути,

І за заповідями стрічку життя продовжувати.

***

У свято Песах вам бажаю

Щастя, радості, удачі.

Віра нехай допоможе в житті

Складні вирішувати задачі.

Нехай свобода у вашому серці

За мрією завжди веде,

Процвітання, натхнення

Нехай Вам Песах принесе.

Листівка привітання з Песахом (фото: unian.net)

***

З Песахом хочу привітати

І здоров'я побажати.

Хай буде злагода і мир,

І щастя в домі цілий вир!

Нехай сім днів пройдуть в молитві,

Радості бажаю вам,

Нехай не буде в житті вашім

Болі, гіркоти і драм.

***

Вас у свято Песах привітаю,

Бажаю щастя і добра,

Свободи, радості та сили,

Здоров'я, миру і тепла.

Хай свято світле вас кружляє

Весь тиждень і усі сім днів,

Життя хай стане красивішим,

Гуманним, добрим і благим.

***

Весна за вікнами шумить,

Місяць Нісан в права вступив,

І Песах святковий до нас поспішає,

Він нас веселощами затопив!

Співай же, радуйся народ,

Відзнач, як треба, День Виходу,

Нехай буде щасливий кожен рід,

Творцем, нам всім дарована свобода!

Листівка з Песахом (фото: apostrophe.ua)

Привітання з Песахом своїми словами

Сонце сховалося за горизонтом, і ось ми відзначаємо Песах! Вітаю з великим святом! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для добра, тепла, любові та світла. Нехай більше буде радісних подій, посмішок і щирості. Будьте щасливі!

Сьогодні святкуємо Пейсах - найважливіше свято для євреїв. Бажаю близьким та рідним святого духу й любові до життя. Нехай ваша віра зміцнюється, а серце переповнюється любов’ю! Живіть радісно і будьте щасливі щодня!

Вітаю з Песахом! Бажаю, щоб ваш дім завжди був наповнений гостями, багатим Седером, і щоб ви розвивали в собі сильну особистість, наповнюючи життя добрими справами, яскравими ідеями, плідною працею та чудовим відпочинком.

На свято Песах потрібно випити чотири чаші, розповісти дітям про Вихід, поділитися милостинею та продовжувати шлях життя за заповідями. Бажаю вам щасливого, кошерного Песаха та праведного життя!

Вітаю зі святом весни і свободи - Песахом. Ці дні нагадають нам про минуле і те, як віра врятувала невинних. Бажаю спокою і глибокої віри в ці святкові дні, нехай вони принесуть очищення.

Ось і настало головне іудейське свято. Нехай Песах принесе у ваш дім гармонію, благодать, достаток і щастя. Бажаю вам здоров'я та зміцнення вашої віри, а також удачі й успіху в житті!

Вітаю з великим святом Песах! Нехай це свято принесе мир, здоров’я, радість та нові події. Бажаю гармонії з собою і з оточуючими, а також світлої любові та справжнього щастя!

Вітаю з Песахом! Нехай цей час принесе вам багато радості, миру та достатку. Бажаю, щоб ви відчували спокій і глибоку віру в ці святкові дні, а також очищення після них.

Привітання з Песахом (фото: apostrophe.ua)

Сонце сховало свій останній промінь за горизонтом - настав Песах! Вітаю вас із великим святом! Нехай у вашому житті завжди буде місце для добра, тепла, світла та любові. Бажаю більше радісних моментів і щирих посмішок!

Смачний Седер на столі, вино в келихах, і я від душі вітаю з Песахом! Бажаю продовжувати життєвий шлях із впевненістю та гідністю, дарувати близьким надію і завжди тримати віру в серці. Нехай ви відчуваєте себе вільною людиною і сильною особистістю!

Вітаю з Песахом! Бажаю дому миру, благополуччя та спокою. Нехай сонце завжди світить у вашому вікні, а рідні та близькі відчувають тепло та отримують здоров’я.

Сьогодні ми святкуємо Песах - найбільше свято для євреїв. Бажаю всім рідним та близьким віри, святості духу та любові до життя. Нехай ваша віра міцнішає, а серце наповнюється любов’ю!

Щасливого Песаха! Вітаю з великим святом і бажаю радості, миру, любові та достатку в житті. Нехай весна принесе нові можливості, а з цим святом відкриється нова сторінка вашого життя. Бажаю слідувати за покликом доброго серця!

Вітаю зі святом Песах! Бажаю мати можливість зустрічати добрих гостей і завжди поважати себе, розвиваючи свою особистість. Нехай ваше життя буде повним і багатим на добрі справи та яскраві ідеї.

Листівка для привітання з Песахом (фото: nv.ua)