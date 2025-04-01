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У ПЦУ нагадали про найважливіші церковні свята квітня: що і коли відзначати

Вівторок 01 квітня 2025 18:34
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У ПЦУ нагадали про найважливіші церковні свята квітня: що і коли відзначати У квітні українці відзначатимуть Великдень (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Православній Церкві України нагадали, що вже в поточному місяці на нас чекає "свято над святами" - Великдень. До цього дня готуються посиленою молитвою та постом, водночас деякі дні квітня є особливо важливими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Зміст

Найважливіші дні квітня за церковним календарем

Українцям нагадали, що цього року "свято над святами і торжество серед торжеств" - Пасху Господню (Світле Христове Воскресіння) - відзначають у квітні.

"До цього великого дня ми продовжуємо готуватись посиленою молитвою та постом, отримуючи важливі духовні настанови щодо нашого життя та усвідомлюючи ціну нашого спасіння через добровільні страждання Господа нашого Ісуса Христа", - наголосили у ПЦУ.

3 квітня (четвер) - Четвер Великого покаянного канону преподобного Андрія Критського (напередодні ввечері - читання Великого покаянного канону преподобного Андрія Критського).

5 квітня (субота) - субота акафістна, свято Похвали Пресвятої Богородиці (напередодні ввечері з особливою урочистістю читається Акафіст до Пречистої Діви).

12 квітня (субота) - Лазарева субота, спогад воскрешення праведного Лазаря.

13 квітня (неділя) - свято Входу Господнього в Єрусалим, Вербна неділя (розпочинає Страсний тиждень, седмицю особливої підготовки до Пасхи Господньої).

15 квітня (вівторок) - Великий вівторок. Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері.

17 квітня (четвер) - Великий четвер. Спомин Тайної вечері.

18 квітня (п'ятниця) - Велика п'ятниця. Спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа.

19 квітня (субота) - Велика субота.

20 квітня (неділя) - Світле Христове Воскресіння. Пасха. Великдень.

23 квітня (середа) - вшанування пам'яті великомученика Юрія Переможця.

25 квітня (п'ятниця) - вшанування пам'яті апостола і євангеліста Марка.

27 квітня (неділя) - вшанування пам'яті святого апостола Фоми.

У ПЦУ нагадали про найважливіші церковні свята квітня: що і коли відзначатиВажливі дні у квітні (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Коли поминають померлих після Великодня

У ПЦУ розповіли також, що після Світлого Христового Воскресіння в Українській Православній Церкві існує благочестива традиція поминати померлих.

"Згідно з місцевими традиціями у різних регіонах України найчастіше це поминання починається від Світлого понеділка і до понеділка Фоминого тижня. У деяких регіонах таке поминання відбувається у другий і третій тижні після Пасхи, або в певні визначені дати у післяпасхальний період", - зауважили у Церкві.

Уточнюється, що "традиція Радониці саме у вівторок Фоминого тижня перейшла до нас з російського календаря".

В Україні ж це був "зазвичай весь другий тиждень після Пасхи", який називався Провідним, а саме поминання - "проводи", "поминки" або "гробки".

"Враховуючи вищевикладене, рішенням Священного Синоду весь 2-й тиждень після Пасхи, починаючи від Фоминої неділі, визначений у нашому календарі, як "Тиждень поминання померлих (Проводи)", - повідомили у ПЦУ.

Зазначається, що це - час особливого загальноцерковного поминання всіх від віку спочилих християн.

"Вшановуйте своїх спочилих рідних і ближніх щирою молитвою і справами милосердя! Наша Церква повсякчас молиться за здоров'я живих та за упокій померлих, адже у Бога немає мертвих - "Бо в Нього всі живі", - підсумували у ПЦУ.

У ПЦУ нагадали про найважливіші церковні свята квітня: що і коли відзначатиПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому на Великдень фарбують яйця.

Читайте також, чим православний Великдень відрізняється від католицького.

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