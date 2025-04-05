Коли та як святкують Песах у 2025 році: традиції, заборони і та що має бути на столі

Песах - одне з найважливіших свят у юдаїзмі, яке символізує свободу, вихід із рабства та національне відродження. У 2025 році святкування Песаху має низку особливостей, які важливо врахувати.

Коли у 2025 році будуть святкувати Песах, які традиції та заборони у цього свята, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)

Що таке Песах

Песах (Пасха) - це ключове свято в юдаїзмі, яке символізує звільнення єврейського народу з єгипетського рабства. Згідно з Торою, Бог наказав Мойсеєві вивести ізраїльтян із Єгипту після серії кар, накладених на фараона. Це не лише історична подія, а глибокий духовний ритуал, що повторюється щороку.

Песах - це:

Символ особистої та національної свободи

Нагадування про ціну незалежності

Заклик не забувати коріння та традиції

У свята Песах декілька назв:

Песах - від "пасах", той, що пройшов повз, в пам'ять про те, що Всевишній пройшов повз єврейські будинки, знищуючи первістків Єгипту.

Хаґ га-мацот - в пам'ять про те, що євреї харчувалися мацою в роки рабства, а також про те, що під час виходу з Єгипту тісто не встигло закваситися.

Хаґ га-авів - свято весни. Місяць Нісан також називається місяць авів.

Хаґ га-херут - свято свободи, на згадку про вихід з Єгипту.

Коли Песах у 2025 році

У 2025 році Песах розпочнеться увечері в суботу, 12 квітня (14 день місяця Нісан), і триватиме до вечора в неділю, 20 квітня.

Через те, що перший день Песаху збігається з шабатом, частина ритуалів потребує особливої уваги:

Всі приготування слід завершити до заходу сонця в п’ятницю, 11 квітня. Вихідні дні на державному рівні - перший та останній день Песаху.

У шабат не можна займатися приготуванням їжі чи прибиранням

Основні традиції Песаху

Святкування Песаху сповнене символізму. Ось основні традиції, які дотримуються впродовж семи (в Ізраїлі) або восьми (в діаспорі) днів:

Седер - головна вечеря. Проводиться в перший вечір Песаху. За столом читається Агада - історія про вихід із Єгипту, а також подаються спеціальні символічні страви:

Маца. Прісний хліб, символ поспішного виходу з Єгипту

Марор. Гіркі трави, що нагадують про рабство

Харосет. Солодка суміш яблук, горіхів і вина, що символізує глину

Келихи вина. Під час вечері випивають чотири келихи вина, кожен за чотири етапи визволення

Уникнення хамецу. Навіть крихти таких продуктів мають бути прибрані з дому

Песах потрібно святкувати у радісній атмосфері та приділяти велику увагу святковій трапезі (седеру). Песах - це радісне свято, коли уся родина збирається на святкову вечерю - седер (фото: Getty Images)

Особлива підготовка до Песаха

Підготовка до свята - це окремий важливий етап, що включає:

Генеральне прибирання дому: кожен куточок оглядається на наявність хамецу

Продаж хамецу: формальна передача заборонених продуктів неєврею (після свята повертаються)

Покупки кошерних продуктів для Песаха

Заміна посуду або ретельне очищення вже наявного

Планування седеру: запрошення гостей, підготовка текстів Агади, закупівля маци та вина

Повний перелік заборон на Песах:

Вживання хамецу (бродільних продуктів з п’яти злаків)

Заборонено не лише їсти, але й мати у власності будь-які продукти, що містять:

пшеницю

ячмінь

жито

овес

спельту

навіть крихти або залишки в посуді вважаються порушенням

Користування кухонним начинням, що контактувало з хамецом

Посуд, що використовувався впродовж року для звичайних страв, не можна використовувати на Песах, якщо його не кошерували відповідно до правил

Робота у святкові дні

У перший і останній день свята (в діаспорі - перші два й останні два) заборонена будь-яка робота, окрім:

приготування їжі

розпалювання вогню тільки від уже наявного полум’я

перенесення речей в межах дозволеної зони

Куріння

Куріння технічно дозволене у святкові дні (не в шабат!), але не вітається

У шабат курити категорично заборонено

Використання електроприладів

У шабат та святкові дні (12 і 20 квітня) заборонено:

вмикати або вимикати світло, техніку, гаджети

користуватися смартфонами, комп’ютерами, плитами (якщо не в режимі "шабат")

Алкоголь - лише кошерний

Дозволені лише вина і міцні напої, які мають спеціальне позначення "Kosher for Passover"

Звичайне пиво, віскі, горілка - заборонені, бо зроблені з ферментованих злаків

Корм для тварин

Навіть домашнім улюбленцям не можна давати харчі з хамецу - потрібно заздалегідь купити спеціалізований корм

На Песах потрібно обов'язково випити чотири келихи вина, які мають важливе значення (фото: Getty Images)

Що готують на Песах

Песах - це свято не лише з духовним, але й з гастрономічним аспектом. Традиційно на святковому столі з'являються:

Мацот - тонкі коржі, зроблені без дріжджів. Вони символізують поспішність, з якою євреї вийшли з Єгипту, не встигнувши дочекатися, поки тісто підніметься.

Морор - гірка трава або хрін, який символізує гіркоту рабства.

Керосет - солодка паста з яблук, горіхів, вина та кориці, що символізує глину, з якою євреї будували споруди для єгиптян.

Запечене м'ясо - зазвичай це ягня або курка. М'ясо символізує пасхальну жертву, яку колись приносили в храмі.

Яйце - символ нового життя і відновлення.

Вино - на Песах п’ють чотири чаші вина, які символізують свободу.

Що потрібно зробити за тиждень до свята Песах

Перед початком Песаху євреї мають певні обов'язкові підготовки:

Чистка дому - традиційно очищають будинок від всього, що містить хамец, що заборонено на свято. Це включає навіть кухонне начиння, яке буде використовуватися тільки для приготування їжі на Песах.

Підготовка спеціального посуду - якщо у домі використовується посуд для звичайної їжі, перед Песахом його або кошерують (якщо це можливо), або використовують спеціальний посуд, який призначений тільки для святкових днів.

Запасання продуктами - купівля кошерних для Песаха продуктів: мацот, вино, овочі та спеції. Це також містить забезпечення запасу для святкового столу.

Планування седера - вибір місця та підготовка до проведення седерного вечора - важливого обряду Песаху, коли родина збирається разом для молитви, читання аггади та спільного святкування.