Коли та як святкують Песах у 2025 році: традиції, заборони і та що має бути на столі
Песах - одне з найважливіших свят у юдаїзмі, яке символізує свободу, вихід із рабства та національне відродження. У 2025 році святкування Песаху має низку особливостей, які важливо врахувати.
Коли у 2025 році будуть святкувати Песах, які традиції та заборони у цього свята, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)
Що таке Песах
Песах (Пасха) - це ключове свято в юдаїзмі, яке символізує звільнення єврейського народу з єгипетського рабства. Згідно з Торою, Бог наказав Мойсеєві вивести ізраїльтян із Єгипту після серії кар, накладених на фараона. Це не лише історична подія, а глибокий духовний ритуал, що повторюється щороку.
Песах - це:
- Символ особистої та національної свободи
- Нагадування про ціну незалежності
- Заклик не забувати коріння та традиції
У свята Песах декілька назв:
Песах - від "пасах", той, що пройшов повз, в пам'ять про те, що Всевишній пройшов повз єврейські будинки, знищуючи первістків Єгипту.
Хаґ га-мацот - в пам'ять про те, що євреї харчувалися мацою в роки рабства, а також про те, що під час виходу з Єгипту тісто не встигло закваситися.
Хаґ га-авів - свято весни. Місяць Нісан також називається місяць авів.
Хаґ га-херут - свято свободи, на згадку про вихід з Єгипту.
Коли Песах у 2025 році
У 2025 році Песах розпочнеться увечері в суботу, 12 квітня (14 день місяця Нісан), і триватиме до вечора в неділю, 20 квітня.
Через те, що перший день Песаху збігається з шабатом, частина ритуалів потребує особливої уваги:
- Всі приготування слід завершити до заходу сонця в п’ятницю, 11 квітня. Вихідні дні на державному рівні - перший та останній день Песаху.
- У шабат не можна займатися приготуванням їжі чи прибиранням
Основні традиції Песаху
Святкування Песаху сповнене символізму. Ось основні традиції, які дотримуються впродовж семи (в Ізраїлі) або восьми (в діаспорі) днів:
Седер - головна вечеря. Проводиться в перший вечір Песаху. За столом читається Агада - історія про вихід із Єгипту, а також подаються спеціальні символічні страви:
Маца. Прісний хліб, символ поспішного виходу з Єгипту
Марор. Гіркі трави, що нагадують про рабство
Харосет. Солодка суміш яблук, горіхів і вина, що символізує глину
Келихи вина. Під час вечері випивають чотири келихи вина, кожен за чотири етапи визволення
Уникнення хамецу. Навіть крихти таких продуктів мають бути прибрані з дому
Песах потрібно святкувати у радісній атмосфері та приділяти велику увагу святковій трапезі (седеру).Песах - це радісне свято, коли уся родина збирається на святкову вечерю - седер (фото: Getty Images)
Особлива підготовка до Песаха
Підготовка до свята - це окремий важливий етап, що включає:
- Генеральне прибирання дому: кожен куточок оглядається на наявність хамецу
- Продаж хамецу: формальна передача заборонених продуктів неєврею (після свята повертаються)
- Покупки кошерних продуктів для Песаха
- Заміна посуду або ретельне очищення вже наявного
- Планування седеру: запрошення гостей, підготовка текстів Агади, закупівля маци та вина
Повний перелік заборон на Песах:
Вживання хамецу (бродільних продуктів з п’яти злаків)
Заборонено не лише їсти, але й мати у власності будь-які продукти, що містять:
- пшеницю
- ячмінь
- жито
- овес
- спельту
- навіть крихти або залишки в посуді вважаються порушенням
Користування кухонним начинням, що контактувало з хамецом
Посуд, що використовувався впродовж року для звичайних страв, не можна використовувати на Песах, якщо його не кошерували відповідно до правил
Робота у святкові дні
У перший і останній день свята (в діаспорі - перші два й останні два) заборонена будь-яка робота, окрім:
- приготування їжі
- розпалювання вогню тільки від уже наявного полум’я
- перенесення речей в межах дозволеної зони
Куріння
- Куріння технічно дозволене у святкові дні (не в шабат!), але не вітається
- У шабат курити категорично заборонено
Використання електроприладів
У шабат та святкові дні (12 і 20 квітня) заборонено:
- вмикати або вимикати світло, техніку, гаджети
- користуватися смартфонами, комп’ютерами, плитами (якщо не в режимі "шабат")
Алкоголь - лише кошерний
- Дозволені лише вина і міцні напої, які мають спеціальне позначення "Kosher for Passover"
- Звичайне пиво, віскі, горілка - заборонені, бо зроблені з ферментованих злаків
Корм для тварин
Навіть домашнім улюбленцям не можна давати харчі з хамецу - потрібно заздалегідь купити спеціалізований корм
На Песах потрібно обов'язково випити чотири келихи вина, які мають важливе значення (фото: Getty Images)
Що готують на Песах
Песах - це свято не лише з духовним, але й з гастрономічним аспектом. Традиційно на святковому столі з'являються:
Мацот - тонкі коржі, зроблені без дріжджів. Вони символізують поспішність, з якою євреї вийшли з Єгипту, не встигнувши дочекатися, поки тісто підніметься.
Морор - гірка трава або хрін, який символізує гіркоту рабства.
Керосет - солодка паста з яблук, горіхів, вина та кориці, що символізує глину, з якою євреї будували споруди для єгиптян.
Запечене м'ясо - зазвичай це ягня або курка. М'ясо символізує пасхальну жертву, яку колись приносили в храмі.
Яйце - символ нового життя і відновлення.
Вино - на Песах п’ють чотири чаші вина, які символізують свободу.
Що потрібно зробити за тиждень до свята Песах
Перед початком Песаху євреї мають певні обов'язкові підготовки:
Чистка дому - традиційно очищають будинок від всього, що містить хамец, що заборонено на свято. Це включає навіть кухонне начиння, яке буде використовуватися тільки для приготування їжі на Песах.
Підготовка спеціального посуду - якщо у домі використовується посуд для звичайної їжі, перед Песахом його або кошерують (якщо це можливо), або використовують спеціальний посуд, який призначений тільки для святкових днів.
Запасання продуктами - купівля кошерних для Песаха продуктів: мацот, вино, овочі та спеції. Це також містить забезпечення запасу для святкового столу.
Планування седера - вибір місця та підготовка до проведення седерного вечора - важливого обряду Песаху, коли родина збирається разом для молитви, читання аггади та спільного святкування.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Chabad.org, My Jewish Learning, Hebcal Jewish Calendar