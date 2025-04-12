Песах 2025 : красивые поздравления и открытки для Viber, Telegram и SMS
Песах - главный праздник еврейского народа, с которым обязательно надо поздравить родных и знакомых. В этом помогут готовые красивые поздравления и открытки.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает короткие поздравления с Песахом, которые порадуют ваших друзей и родственников.
Поздравление с Песахом 2025 в стихах
На згадку про Вихід юдеїв з Єгипту,
Вісім днів не будемо їсти хамец,
Читання Агади і Вечірня молитва
Принесуть нам Очищення сердець.
Чотири чаші кожен повинен випити,
Дітям про поневіряння Виходу розповісти,
У цдаку жебракам милостиню кинути,
І за заповідями стрічку життя продовжувати.
***
У свято Песах вам бажаю
Щастя, радості, удачі.
Віра нехай допоможе в житті
Складні вирішувати задачі.
Нехай свобода у вашому серці
За мрією завжди веде,
Процвітання, натхнення
Нехай Вам Песах принесе.
Открытка поздравление с Песахом (фото: unian.net)
***
З Песахом хочу привітати
І здоров'я побажати.
Хай буде злагода і мир,
І щастя в домі цілий вир!
Нехай сім днів пройдуть в молитві,
Радості бажаю вам,
Нехай не буде в житті вашім
Болі, гіркоти і драм.
***
Вас у свято Песах привітаю,
Бажаю щастя і добра,
Свободи, радості та сили,
Здоров'я, миру і тепла.
Хай свято світле вас кружляє
Весь тиждень і усі сім днів,
Життя хай стане красивішим,
Гуманним, добрим і благим.
***
Весна за вікнами шумить,
Місяць Нісан в права вступив,
І Песах святковий до нас поспішає,
Він нас веселощами затопив!
Співай же, радуйся народ,
Відзнач, як треба, День Виходу,
Нехай буде щасливий кожен рід,
Творцем, нам всім дарована свобода!
Открытка с Песахом (фото: apostrophe.ua)
Поздравления с Песахом своими словами
Солнце спряталось за горизонтом, и вот мы отмечаем Песах! Поздравляю с великим праздником! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для добра, тепла, любви и света. Пусть больше будет радостных событий, улыбок и искренности. Будьте счастливы!
Сегодня празднуем Пейсах - самый важный праздник для евреев. Желаю близким и родным святого духа и любви к жизни. Пусть ваша вера укрепляется, а сердце переполняется любовью! Живите радостно и будьте счастливы каждый день!
Поздравляю с Песахом! Желаю, чтобы ваш дом всегда был наполнен гостями, богатым Седером, и чтобы вы развивали в себе сильную личность, наполняя жизнь добрыми делами, яркими идеями, плодотворным трудом и прекрасным отдыхом.
На праздник Песах нужно выпить четыре чаши, рассказать детям об Исходе, поделиться милостыней и продолжать путь жизни по заповедям. Желаю вам счастливого, кошерного Песаха и праведной жизни!
Поздравляю с праздником весны и свободы - Песахом. Эти дни напомнят нам о прошлом и о том, как вера спасла невинных. Желаю спокойствия и глубокой веры в эти праздничные дни, пусть они принесут очищение.
Вот и наступил главный иудейский праздник. Пусть Песах принесет в ваш дом гармонию, благодать, достаток и счастье. Желаю вам здоровья и укрепления вашей веры, а также удачи и успеха в жизни!
Поздравляю с великим праздником Песах! Пусть этот праздник принесет мир, здоровье, радость и новые события. Желаю гармонии с собой и с окружающими, а также светлой любви и настоящего счастья!
Поздравляю с Песахом! Пусть это время принесет вам много радости, мира и достатка. Желаю, чтобы вы чувствовали спокойствие и глубокую веру в эти праздничные дни, а также очищение после них.
Поздравления с Песахом (фото: apostrophe.ua)
Солнце спрятало свой последний луч за горизонтом - наступил Песах! Поздравляю вас с великим праздником! Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, тепла, света и любви. Желаю больше радостных моментов и искренних улыбок!
Вкусный Седер на столе, вино в бокалах, и я от души поздравляю с Песахом! Желаю продолжать жизненный путь с уверенностью и достоинством, дарить близким надежду и всегда держать веру в сердце. Пусть вы чувствуете себя свободным человеком и сильной личностью!
Поздравляю с Песахом! Желаю дому мира, благополучия и спокойствия. Пусть солнце всегда светит в вашем окне, а родные и близкие чувствуют тепло и получают здоровье.
Сегодня мы празднуем Песах - самый большой праздник для евреев. Желаю всем родным и близким веры, святости духа и любви к жизни. Пусть ваша вера крепнет, а сердце наполняется любовью!
Счастливого Песаха! Поздравляю с великим праздником и желаю радости, мира, любви и достатка в жизни. Пусть весна принесет новые возможности, а с этим праздником откроется новая страница вашей жизни. Желаю следовать за зовом доброго сердца!
Поздравляю с праздником Песах! Желаю иметь возможность встречать добрых гостей и всегда уважать себя, развивая свою личность. Пусть ваша жизнь будет полной и богатой на добрые дела и яркие идеи.
Открытка для поздравления с Песахом (фото: nv.ua)
Вас может заинтересовать:
- Когда и как празднуют Песах в 2025 году
- Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2025 году
- Важнейшие церковные праздники в апреле 2025 года
При подготовке материала использовались источники: сайты Hochu.ua и My Jewish Learning.