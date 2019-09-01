Первый официальный тур принца Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи: названа дата

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с сыном Арчи отправятся в тур в Африку уже в ближайшие недели. Об этом принц Гарри написал на совместной с Меган Маркл странице в Instagram.

Герцог Сассекский отметил, что Африка в последние 20 лет была для него вторым домом. И его команда подготовила важную программу. Поэтому он с нетерпением ждет, когда сможет показать своей семье красоты Южной Африки.

Принц Гарри написал, что вместе с семьей собирается посетить такие страны, как Малави, Ангола и Ботсвана.

Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном Арчи отправляются в тур (фото: instagram.com/sussexroyal/)

Он также заявил, что в преддверии тура хочет отметить красоту данного замечательного континента и поблагодарить все местные организации, которые усердно работают над улучшением окружающей среды, а также молодых лидеров, прокладывающих путь к лучшему будущему для государства и за его пределами.

Напомним, что поклонники королевской семьи беспокоятся о браке принца Гарри и Меган Маркл из-за того, что пара постоянно находится под пристальным вниманием прессы и общественности.

Ранее сообщалось о том, что Елизавета II забавно "потроллила" американских туристов, которые не признали в ней королеву, а подумали, что она обычная британская бабушка.

Мы также писали о том, что Меган Маркл испытывает раздражение из-за Кейт Миддлтон. Это связано с давлением, которое оказывают на нее постоянные сравнения с герцогиней Кембриджской.