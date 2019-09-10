Первый кнопкодав в новой Раде: названо имя нарушителя (видео)

В Верховной Раде 9-го созыва был зафиксирован первый случай кнопкодательства. Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСНО.

Первым нарушителем статьи 84 Конституции Украины стал внефракционный депутат, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Серьезное нарушение Конституции было зафиксировано на заседании Верховной Рады во вторник, 10 сентября, во время голосования за президентский законопроект об импичменте.

Как отмечает ЧЕСНО, Александр Ковалев нажал кнопку на месте другого внефракционного депутата-мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова. И сделал он это во время голосования за проект закона про особенную процедуру устранения Президента Украины с поста (импичмент) №1012 за основу. По результатам голосования возле фамилии Ефимова стоит, что он проголосовал "за".

Первый кнопкодав в Верховной Раде 9-го созыва (Видео: YouTube/Рух ЧЕСНО)

ЧЕСНО обратилось к народному депутату Ковалеву за комментарием. Он сначала начал отрицать нарушение, но посмотрев видео, признал, что нарушил Конституцию.

"Отношусь к кнопкодательству очень негативно. Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно. Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый маленький грех, потому что уже нарушено больше. Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…", - так объяснил ситуацию Ковалев.

А вот Максим Ефимов, за которого проголосовал Ковалев, не стал признавать факт нарушения.

"Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку. Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня пожалуйста", - сказал Ефимов.

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