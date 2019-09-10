Закон об импичменте президента: как голосовали фракции

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

За принятие закона в целом проголосовала лишь фракция "Слуга народа"

Стало известно, как голосовали фракции за законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Об этом сообщает РБК-Украина.

Подчеркнем, изначально депутаты Верховной рады в ходе рассмотрения проекта в первом чтении приняли документ за основу 337-ю голосами. Затем глава парламента Дмитрий Разумков озвучил предложение голосовать закон в целом. Профильный комитет также выступил в поддержку принятия документа в целом. Однако оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении регламента ВР и требовали не ставить документ на голосование.

Вместе с тем законопроект проголосовали в целом. Его принятие поддержали 245 депутатов ВР, из которых 244 - нардепы от фракции "Слуга народа", а один - внефракционный.

Напомним, сегодня парламент поддержал за основу и в целом законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". За его принятие проголосовали 245 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВР одобрить законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

Так, закон был определен президентом как неотложный.

Отметим также, 3 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект №7203 авторства пятого президента Петра Порошенко, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.