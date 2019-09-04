ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Политическое хамство: "Слуга народа" оскандалился в Раде (фото)

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 18:22
Политическое хамство: "Слуга народа" оскандалился в Раде (фото)
Нардеп Дмитрук влип в скандал (Коллаж РБК-Украина)

Народный депутат засветился в одежде с российским флагом

Народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук оказался в центре скандала из-за своего хамского поведения в зале заседаний Верховной Рады Украины. О конфликте рассказала депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар на своей странице в социальной сети Facebook.

Артем Дмитрук вышел к трибуне во время выступления Виктории Сюмар и закрыл ее своей спиной. После того, как ему сделали замечание за некорректное поведение, он их проигнорировал и демонстративно поднял вверх большой палец.

"Даю возможность коллеге "прославиться". На выступления пока не способны, одно утешение остается – прикрывать "особо вооруженную и опасную" меня. Такой он, "зеленый парламентаризм", - написал Сюмар и выставила фотографию хамского инцидента.

Политическое хамство: &quot;Слуга народа&quot; оскандалился в Раде (фото)

Скриншот поста (facebook.com/vsiumar)

Более детально эту ситуация описала другой депутат – Ирина Геращенко. Она назвала такое поведение "политическим хамством".

"Новые лица. Виктория Сюмар попросила депутата не закрывать ее лицо во время выступления. Он полностью влез в кадр, закрыв собой коллегу, которая в это время выступала от фракции. Еще и самодовольно поднял палец вверх. Слуги, они такие. Скажите, каким законом и какими изменениями в Конституции можно исправить это политическое хамство?" – написала Геращенко.

Политическое хамство: &quot;Слуга народа&quot; оскандалился в Раде (фото)

Скриншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Кроме того, в сети опубликовали фотографию Артема Дмитрука в костюме, на котором изображен флаг России. В комментариях пользователи подтвердил и, что на фото действительно Дмитрук.

Политическое хамство: &quot;Слуга народа&quot; оскандалился в Раде (фото)Политическое хамство: &quot;Слуга народа&quot; оскандалился в Раде (фото)

"Так он уже прославился. Не мог вспомнить перед журналисткой фамилию премьера, за которого проголосовал", - написал Юрий Луценко.

  • Каждая эпоха рождает своих героев.
  • Что это за мужественный хипстер? Почему рубашка не в клеточку?
  • Странно, что не зигует.
  • Титушка с мандатом – дмитрушка.
  • Он еще и в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Политическое хамство: &quot;Слуга народа&quot; оскандалился в Раде (фото)Политическое хамство: &quot;Слуга народа&quot; оскандалился в Раде (фото)Политическое хамство: &quot;Слуга народа&quot; оскандалился в Раде (фото)

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат от "Слуги народа" попала в пикантный скандал из-за любовной переписки в Раде.

А также рассказывали о том, что в "Слуге народа" выбрали депутатов, которые могут общаться с прессой и выдали им инструкции.

Не завидуйте: "Слуга народа" прокомментировала скандал с интимной перепиской в Раде И снова третье сентября: Ляшко "взорвал" сеть исполнением хита Шуфутинского (видео)
Новости Украины нардепскандал
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь