В Первомайске на доме вывесили советский флаг: наказание последовало сразу

Это вызвало возмущение других граждан, которые не пожелали наблюдать запрещенную в Украине символику, и обратились к правоохранителям.

Получив сообщение от жителей города вечером в пятницу, к нарушителям отправились сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции.

"Копы" внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

В полиции напомнили украинцам, что использование запрещенной символики является правонарушением, и призывали соблюдать нормы действующего законодательства.

Также правоохранители показали пример таких запрещенных символик, описав их значение и указав на ту или иную ответственность: уголовную или административную.

В полиции рассказали о запрещенной символике в Украине, и как за это наказывают (фото: mk.npu.gov.ua)