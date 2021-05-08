У Первомайську на будинку вивісили радянський прапор: покарання послідувало відразу

Це викликало обурення інших громадян, які не побажали дивитися на заборонену в Україні символіку, і звернулися до правоохоронців.

Отримавши повідомлення від жителів міста ввечері в п'ятницю, до порушників вирушили співробітники слідчо-оперативної групи відділу поліції.

"Копи" внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

У поліції нагадали українцям, що використання забороненої символіки є правопорушенням, і закликали дотримуватися норм чинного законодавства.

Також правоохоронці показали приклад таких заборонених символік, описавши їх значення і вказавши на ту чи іншу відповідальність: кримінальну або адміністративну.

У поліції розповіли про заборонену символіку в Україні, і як за це карають (фото: mk.npu.gov.ua)