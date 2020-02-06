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Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл: як зараз виглядає спортсменка

STYLERПерсони    06.02.2020 - 13:59
Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл: як зараз виглядає спортсменка
Оксана Баюл принесла Україні перше "золото" (фото з відкритих джерел)

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл на час повернулася в Україну в 2010 році

Оксана Баюл - фігуристка, яка в 16 років для незалежної України здобула перше "золото". Саме в 1994 році дівчина взяла участь у зимових Олімпійських іграх і повернулася звідти з престижною нагородою. Життя спортсменки було не з легких, у дитинстві мама Оксани хотіла, щоб вона займалася балетом, але туди її не взяли через комплекцію.

У 13 років Баюл залишилася сиротою, її мама померла від раку, батько покинув сім'ю, коли вона була зовсім маленькою. В цей же час померла і бабуся майбутньої спортсменки. У той період її опікав тренер, який потім емігрував до Канади.

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл: як зараз виглядає спортсменка

Оксана Баюл живе в США (фото: instagram.com/oksanabaiul)

У 1994 році Оксана поїхала на Олімпійські ігри в Ліллігамер, хоча планувала поїздку в Нагано у 1998. Після гучної перемоги на Іграх українка переїхала в Лас-Вегас і там у неї почалися проблеми з алкоголем. У 2005 році вона впоралася з алкогольною залежністю і повернулася в спорт. У 2010 році Оксана повернулася в Україну, але на час.

Через чотири роки українка полетіла в США. Зазначимо, що спортсменка, незважаючи на те, що живе в Америці, завжди активно підтримувала українців. Під час Революції Гідності вона дуже переживала і підтримувала словами в соцмережах.

Пропонуємо вам подивитися, як олімпійська чемпіонка виглядає зараз.

Оксана Баюл принесла Україні "золото" в 16 років (фото: instagram.com/oksanabaiul)

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