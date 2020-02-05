Известный украинский футболист устроил "цирк" с полицией: обозвал "тварями"

Сергей Валяев устроил скандал с полицией (Коллаж РБК-Украина)

Украинский футболист разозлился из-за того, что его остановила полиция

Бывший футболист сборной Украины Сергей Валяев попал в скандал с полицейскими. Он разозлился за то, что патрульные остановили его за превышение скорости, хотя, по его словам, он ПДД не нарушал. Спортсмен разразился гневным постом на странице в Facebook, но потом удалил его, но журналист Константин Андриюк сохранил скриншоты.

"Я сказал этим доблестным бесстрашным борцам за справедливость, борцам с бабушками на базарах и алкашами, чтобы лучше вы не занимались ху*ней, а ловили тех, кто пи*дит вагонами, а вы ломаете комедию. Показываю иллюзию правопорядка и закона, как он мне сказал. Закона, б**дь, какого в этой стране закона. Вероятно, начальнику нужно достроить дом или министру. Твари. Ненавижу всю эту систему коррупционную. Ехал я 82 км/час по окружной, а норма 50+20 = 70 км/час. Карл, 12 км/час. Платить не хочу принципиально", – писал Валяев.

Кстати, в комментариях к посту спортсмена люди написали, что он не прав и мог бы заплатить штраф, а не "позориться" в сети. Украинцы порекомендовали заплатить штраф и прекратить возмущаться.

Отметим, что штраф за такое нарушение составляет 225 гривен. Бывший футболист категорически не хотел его оплачивать.

Скриншот комментариев