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Скандал с украинскими гимнастками: девушки собрались в РФ на соревнования

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 11:42
Скандал с украинскими гимнастками: девушки собрались в РФ на соревнования
Украинские гимнастки собрались в Москву (Коллаж РБК-Украина)

Украинские спортсменки выступят на соревнования в Москве

Спортсменки из сборной Украины по художественно гимнастики собрались выступить в Москве на международном турнире. Публикация вызвала негодование пользователей сети, так как многие считают неприемлемым выступление украинских спортсменок в столице страны-агрессора.

Как отмечается в сообщение на странице сборной в Instagram, две украинские гимнастки собираются выступить в Москве на международном турнире по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020". Международные соревнования состоятся в столице России с 7 по 9 февраля.

Решение о том, что украинские спортсменки поедут на международный турнир в Москву, принял тренерский штаб украинской команды.

"Тренерским штабом Сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-При по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года. Пожелаем нашим девочкам удачи!" – сказано в сообщении.

Часть подписчиков действительно пожелала украинским спортсменкам удачи и прекрасного выступления, а часть возмутилась тем, что украинские гимнастки едут в страну оккупанта.

  • Едем к оккупантам и спортивным мошенникам? Спорт вне политики?
  • Какой стыд! Ни чести, ни сомнений. Мельдония прихватите.

В анонсах московского турнира говорится, что в нем примут участие юные таланты из 30 стран мира. Соревнования пройдут в многоборье, групповых и индивидуальных программах. Также указано, что в рамках Гран-при пройдет Кубок чемпионок "Газпром" Алины Кабаевой, которая по некоторым данным СМИ является любовницей Владимира Путина.

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