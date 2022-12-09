Перше пінгвінятко в цьому сезоні: українські полярники показали дуже милі фото

Що розповіли полярники про перше пінгвінятко

"На нашому острові народилося перше пінгвінятко в цьому сезоні. Воно неймовірно миле, сіреньке й зовсім крихітне, але вже тоненько пищить", - йдеться у повідомленні.

Стать пінгвінятка поки неможливо визначити. Але полярники уже натякнули, що перших пташенят назвуть на честь біологині Марти Дзиндри та сисадміна Володимира Хомка. Саме вони виявили перші яйця на острові, а згодом і пташеня.

Перший місяць за пташеням доглядає і матір, і батько (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Моніторинг гнізд пінгвінів на нашому острові Галіндез - це частина щоденної роботи біологів. От саме нині ми порахували за днями, що з перших яєць якраз мають почати вилуплюватися пінгвінята. Вирушили на мис Піджн-поінт. Підійшли до гнізд, затихли - і тут почули зовсім тоненький голосок малечі, а відтак - побачили й горду матусю", – розповіла про знахідку Марта Дзиндра.

Полярники зазначають, що скоро біля української станції будуть сотні пташенят субантарктичних пінгвінів - це найпоширеніший вид на цьому острові.

Приблизно за місяць пташеня почне линяти - сірий пух зміниться на біло-чорне пір'я (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Перший місяць малюки залишатимуться в гніздах, їх по черзі грітимуть, захищатимуть та годуватимуть батьки. Потім дитинчата об'єднуватимуться в ясла, щоб і мама, і татусь могли одночасно ходити за крилем в океан. Десь за місяць відбуватиметься процес линяння: сірий пушок пташенят змінюватиметься на звичне чорно-біле пір'я", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що поки полярники готували цей допис, біля станції почали вилуплюватись пташенята у різних частинах острова. Зараз їх уже близько десятка.

Субантарктичні пінгвіни - це найпоширеніший вид на острові Галіндез(фото: facebook.com/AntarcticCenter)