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Первый пингвиненок в этом сезоне: украинские полярники показали очень милые фото

Возле исследовательской станции "Академик Вернадский" выпупился первый пирог (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Василина Копытко

Украинские полярники поделились фотографиями первого вылупившегося в этом сезоне пингвиненка. Птенца нашли на мыс Пиджн-поинт недалеко от исследовательской станции "Академик Вернадский". Сейчас на острове Галиндез начинается настоящий бум по "рождению" пингвинят - в ближайшие дни их будут сотни.

Новостью об этом поделился Национальный антарктический научный центр на своей странице у Facebook.

Что рассказали полярники о первом пингвиненке

"На нашем острове родился первый пингвиненок в этом сезоне. Он невероятно милый, серенький и совсем крошечный, но уже тоненько пищит", - говорится в сообщении.

Пол пингвиненка пока невозможно определить. Но полярники уже намекнули, что первых птенцов назовут в честь биолога Марты Дзиндры и сисадмина Владимира Хомко. Именно они обнаружили первые яйца на острове, а потом и птенца.

Первый месяц за птенцом ухаживает и мама, и отец (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Мониторинг гнезд пингвинов на нашем острове Галиндез - это часть ежедневной работы биологов. Вот именно сейчас мы посчитали по дням, что из первых яиц как раз должны начать вылупляться пингвинята. Отправились на мыс Пиджн-поинт. Подошли к гнездам, затихли - и тут тоненький голосок малышей, а затем - увидели и гордую маму", - рассказала о находке Марта Дзиндра.

Полярники отмечают, что скоро возле украинской станции будут сотни птенцов субантарктических пингвинов - это самый распространенный вид на этом острове.

Приблизительно через месяц птенец начнет линять - серый пух сменится на бело-черные перья (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Первый месяц малыши будут оставаться в гнездах, их по очереди будут греть, защищать и кормить родители. Затем детеныши будут объединяться в ясли, чтобы и мама, и папа могли одновременно ходить за едой в океан. Где-то через месяц будет происходить процесс линьки: серый пушок птенцов будет меняться на привычные черно-белые перья", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пока полярники готовили это сообщение, возле станции начали вылупляться птенцы в разных частях острова. Сейчас их уже около десятка.

Субантарктические пингвины - это самый распространенный вид на острове Галиндез (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Недавно мы писали об интересных фактах об Антарктике, которыми поделились украинские полярники.

Ранее мы публиковали милые фото пингвинов-полицейских, которые посетили украинскую исследовательскую станцию.

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