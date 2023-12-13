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Періс Хілтон показала, як прикрасила свій будинок до Різдва: "рожеве" відео

Періс Хілтон показала, як прикрасила будинок до Різдва (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлія Любченко

Періс Хілтон, як і більшість знаменитостей Голлівуду вже встигла підготувати свою домівку до святкування Різдва та новорічних свят.

Про те, які саме Періс Хілтон прикрасила будинок до свят, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТікТок акторки.

Періс Хілтон показала, як прикрасила свій дім до Різдва

42-річна зірка серіалу "Закоханий Париж" продемонструвала свої вражаючі різдвяні прикраси на фоні незвичайної рожевої ялинки. У відео TikTok Періс засвітила всю красу своєї новорічної домашньої атмосфери. 

Відео Хілтон почалося з того, що вона відкрила вхідні двері свого будинку, щоб побачити високу та пишну освітлену ялинку, прикрашену білим пір’ям і золотими блискучими зірками у її холі, що є досить нестандартною прикрасою для новорічної красуні. Також у відео потрапили її домашні собаки, які схвильовано бігали перед нею.

Потім акторка продемонструвала "рожеве Різдво", яке панує в її домівці з прикрасами у формі цукерок. Певно, це частину того, що залишилось зі  святкування народження її доньки Лондон Мерилін. 

Скриншоти

Також Періс повісила великий зелений віночок з ялинки, що також є символом Різдва та Нового року. Її будинок просто сповнений прикрас, вогників, кульок, пір'я та квіточок, а головне, що все світиться рожевим. Це просто виходить якийсь дівчачий рай. 

А ще Періс не забула зупинитися на своїх портретах, які висять у кімнаті та одразу демонструють, хто є хазяйкою цього розкішного будинку. Хоча, рожевий колір, від якого, зірка, здається, не уявляє свого життя, також видає її з самого порогу, адже майже завжди жінка обирає саме його.

Тож, Хілтон вже повністю готова до різдвяних свят та має дуже стильно прикрашений будинок, в якому панує справжня магічна атмосфера для всієї родини, а особливо для дітей популярної голлівудської артистки.

@parishilton Merry #Slivmas from #SlivingtonManor! #SlivingMom It's Beginning to Look a Lot like Christmas - Michael Bublé

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Еністон показала, як прикрасила домівку до Різдва.

Також читайте наш матеріал про те, як Джей Ло, Кім Кардаш’ян та інші зірки прикрасили будинок до Різдва.

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