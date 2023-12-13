Періс Хілтон показала, як прикрасила свій будинок до Різдва: "рожеве" відео

Періс Хілтон, як і більшість знаменитостей Голлівуду вже встигла підготувати свою домівку до святкування Різдва та новорічних свят.
Про те, які саме Періс Хілтон прикрасила будинок до свят, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТікТок акторки.
42-річна зірка серіалу "Закоханий Париж" продемонструвала свої вражаючі різдвяні прикраси на фоні незвичайної рожевої ялинки. У відео TikTok Періс засвітила всю красу своєї новорічної домашньої атмосфери.
Відео Хілтон почалося з того, що вона відкрила вхідні двері свого будинку, щоб побачити високу та пишну освітлену ялинку, прикрашену білим пір’ям і золотими блискучими зірками у її холі, що є досить нестандартною прикрасою для новорічної красуні. Також у відео потрапили її домашні собаки, які схвильовано бігали перед нею.
Потім акторка продемонструвала "рожеве Різдво", яке панує в її домівці з прикрасами у формі цукерок. Певно, це частину того, що залишилось зі святкування народження її доньки Лондон Мерилін.
Скриншоти
Також Періс повісила великий зелений віночок з ялинки, що також є символом Різдва та Нового року. Її будинок просто сповнений прикрас, вогників, кульок, пір'я та квіточок, а головне, що все світиться рожевим. Це просто виходить якийсь дівчачий рай.
А ще Періс не забула зупинитися на своїх портретах, які висять у кімнаті та одразу демонструють, хто є хазяйкою цього розкішного будинку. Хоча, рожевий колір, від якого, зірка, здається, не уявляє свого життя, також видає її з самого порогу, адже майже завжди жінка обирає саме його.
Тож, Хілтон вже повністю готова до різдвяних свят та має дуже стильно прикрашений будинок, в якому панує справжня магічна атмосфера для всієї родини, а особливо для дітей популярної голлівудської артистки.
@parishilton Merry #Slivmas from #SlivingtonManor! #SlivingMom It's Beginning to Look a Lot like Christmas - Michael Bublé
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