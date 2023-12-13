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Пэрис Хилтон показала, как украсила свой дом к Рождеству: "розовое" видео

Пэрис Хилтон показала, как украсила дом к Рождеству (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлия Любченко

Пэрис Хилтон, как и большинство знаменитостей Голливуда уже успела подготовить свой дом к празднованию Рождества и новогодних праздников.

О том, какие именно Пэрис Хилтон украсила дом к праздникам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТикТок актрисы.

Пэрис Хилтон показала, как украсила свой дом к Рождеству

42-летняя звезда сериала "Влюбленный Париж" продемонстрировала свои поразительные рождественские украшения на фоне необычной розовой елки. В видео TikTok Пэрис зажгла всю красоту своей новогодней домашней атмосферы.

Видео Хилтон началось с того, что она открыла входную дверь своего дома, чтобы увидеть высокую и пышную освещенную елку, украшенную белыми перьями и золотыми блестящими звездами в ее холле, что является довольно нестандартным украшением для новогодней красавицы. Также в видео попали ее домашние собаки, взволнованно бегавшие перед ней.

Затем актриса продемонстрировала "розовое Рождество", царящее в ее доме с украшениями в форме конфет. Вероятно, это часть того, что осталось с празднования рождения дочери Лондон Мэрилин.

Скриншоты

Также Пэрис повесила большой зеленый венчик из елки, что также символ Рождества и Нового года. Ее дом просто полон украшений, огоньков, шариков, перьев и цветочков, а главное, что все светится розовым. Это просто получается какой-то девичий рай.

А еще Пэрис не забыла остановиться на своих висящих в комнате портретах и сразу демонстрируют, кто является хозяйкой этого роскошного дома. Хотя розовый цвет, от которого, звезда, кажется, не представляет своей жизни, также выдает ее с самого порога, ведь почти всегда женщина выбирает именно его.

Хилтон уже полностью готова к рождественским праздникам и имеет очень стильно украшенный дом, в котором царит настоящая магическая атмосфера для всей семьи, а особенно для детей популярной голливудской артистки.

@parishilton Merry #Slivmas from #SlivingtonManor!#SlivingMom It's Beginning to Look a Lot like Christmas - Michael Bublé

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Энистон показала, как украсила дом к Рождеству.

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