Джей Ло, Кім Кардаш’ян та інші зірки показали, як прикрасити будинок до Різдва

Незабаром весь світ відзначатиме свято дива - Різдво. Вже зараз ми спостерігаємо, як магазини та кафе прикрашають новорічними гірляндами, кульками та інсталяціями. А деякі зірки вже прикрашають і будинки.

Про те, як свої будинки прикрасили Джей Ло, Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профілі зірок.

Кім Кардаш’ян

43-річна співзасновниця бренду SKIMS вже повністю відчуває наближення Різдва і з цієї нагоди вона прикрасила свій будинок яскравими гірляндами та опублікувала відео свого прикрашеного будинку у Лос-Анджелесі зовні в Instagram.

Видно, що усе подвір’я моделі просто сяє новорічними вогниками та навіть крізь екран відчувається атмосфера казки, дива, простого людського щастя та свята, яке майже кожен обожнює з дитинства та щороку чекає на нього.

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Кайлі Дженнер

Американська модель та учасниця відомого реаліті-шоу Кайлі Дженнер також встигла прикрасити свою домівку святковою ялинкою з великою кількістю вогників та іграшок.

Кайлі засвітила свою новорічну атмосферу в Instagram. Вона почала відео з крупного плану, де продемонструвала класичні білі вогники та різноколірні прикраси, які є на ялинці у формі сніговиків, саней і Санти.

Також дівчина показала, як виглядають інші куточки її домівки. І ось на другому фото можна побачити купу свічок, які горять та велике дерево немов з мультфільму, що світиться і доповнює цю казкову атмосферу.

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Дженніфер Лопес

Джей Ло не відстає від моделей і також показала чарівне фото біля величезної прикрашеної великими кульками, фігурками Санти та яскравими вогниками ялинки, яка створює атмосферу свята.

Дженніфер постала на фото у яскравій червоній піжамі, яка демонструє затишок свята і чудову домашню атмосферу поруч з ялинкою.

Своє різдвяне фото акторка підписала також тематично: "Починаю відчувати себе святково", - зазначає Лопес.

Джей Ло показала святкову ялинку (фото: instagram.com/jlo)