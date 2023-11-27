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Джей Ло, Кім Кардаш’ян та інші зірки показали, як прикрасити будинок до Різдва

Понеділок 27 листопада 2023 20:52
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Джей Ло, Кім Кардаш’ян та інші зірки показали, як прикрасити будинок до Різдва Як зірки прикрашають будинки до Різдва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Незабаром весь світ відзначатиме свято дива - Різдво. Вже зараз ми спостерігаємо, як магазини та кафе прикрашають новорічними гірляндами, кульками та інсталяціями. А деякі зірки вже прикрашають і будинки.

Про те, як свої будинки прикрасили Джей Ло, Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профілі зірок.

Кім Кардаш’ян

43-річна співзасновниця бренду SKIMS вже повністю відчуває наближення Різдва і з цієї нагоди вона прикрасила свій будинок яскравими гірляндами та опублікувала відео свого прикрашеного будинку у Лос-Анджелесі зовні в Instagram.

Видно, що усе подвір’я моделі просто сяє новорічними вогниками та навіть крізь екран відчувається атмосфера казки, дива, простого людського щастя та свята, яке майже кожен обожнює з дитинства та щороку чекає на нього.

Джей Ло, Кім Кардаш’ян та інші зірки показали, як прикрасити будинок до РіздваДжей Ло, Кім Кардаш’ян та інші зірки показали, як прикрасити будинок до Різдва

Скриншоти

Кайлі Дженнер

Американська модель та учасниця відомого реаліті-шоу Кайлі Дженнер також встигла прикрасити свою домівку святковою ялинкою з великою кількістю вогників та іграшок.

Кайлі засвітила свою новорічну атмосферу в Instagram. Вона почала відео з крупного плану, де продемонструвала класичні білі вогники та різноколірні прикраси, які є на ялинці у формі сніговиків, саней і Санти.

Також дівчина показала, як виглядають інші куточки її домівки. І ось на другому фото можна побачити купу свічок, які горять та велике дерево немов з мультфільму, що світиться і доповнює цю казкову атмосферу.

Джей Ло, Кім Кардаш’ян та інші зірки показали, як прикрасити будинок до РіздваДжей Ло, Кім Кардаш’ян та інші зірки показали, як прикрасити будинок до Різдва

Скриншоти

Дженніфер Лопес

Джей Ло не відстає від моделей і також показала чарівне фото біля величезної прикрашеної великими кульками, фігурками Санти та яскравими вогниками ялинки, яка створює атмосферу свята.

Дженніфер постала на фото у яскравій червоній піжамі, яка демонструє затишок свята і чудову домашню атмосферу поруч з ялинкою.

Своє різдвяне фото акторка підписала також тематично: "Починаю відчувати себе святково", - зазначає Лопес.

Джей Ло, Кім Кардаш’ян та інші зірки показали, як прикрасити будинок до Різдва

Джей Ло показала святкову ялинку (фото: instagram.com/jlo)

Раніше ми писали про те, що Кличко зробив заяву про головну ялинку України.

Також читайте наш матеріал про 10 найкращих мультфільмів з новорічною атмосферою.

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Різдво Дженніфер Лопес Кім Кардашян