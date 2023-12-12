Дженніфер Еністон показала, як прикрасила домівку до Різдва (фото)

Дженніфер Еністон, як і більшість людей вже встигла прикрасити свою домівку до Різдва та новорічних свят.

Про те, які саме новорічні іграшки показала Дженніфер Еністон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories акторки.

Дженніфер Еністон показала, як прикрасила свій дім до Різдва

54-річна акторка вже повністю занурилась у святкову атмосферу та прикрасила свій будинок улюбленими різдвяними іграшками.

Річ в тому, що Еністон поділилась знімком своїх дерев’яних різдвяних прикрас у формі північного оленя, якого, до речі пильні шанувальники Дженніфер знають ще з минулого року.

Маленькі чарівні тварини мають великі очі, червоні носи, картаті шарфи та зелені роги, що робить їх дуже цікавими та милими. Тому не дивно, що Дженніфер не лише придбала такі іграшки, а ще й дала їм імена.

У своїй stories акторка написала, що вони повернулися, оскільки це не перше Різдво, яке олені є важливою частиною святкового декору актриси.

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Один із дерев’яних оленів зірки з’явився у стрічці Instagram зірки ще минулого року, і Еністон навіть познайомила його зі своїми двома улюбленими собаками.

"Вибачте, це була жахлива ідея. Будьте добрими, він у гостях - він просто тут лише на свята", - писала Еністон під тим самим дописом минулого Різдва, коли цуценята гралися з оленем..

До речі, своїх оленів зірка серіалу "Друзі", назвала Рудольфами. Звучить дуже кумедно, проте насправді багато людей полюбляють давати імена своїм іграшкам або улюбленим предметам вдома.

Тож, Дженніфер Еністон, так само як Джей Ло, Кім Кардаш'ян та інші голлівудські зірки й навіть королівські особи, вже повністю готова до різдвяних свят і встигла прикрасити свою домівку і наповнити все навколо себе казковою атмосферою новорічних свят.