Періс Гілтон показала повністю зруйнований будинок після пожежі у Лос-Анджелесі (відео)

Уже кілька днів у Лос-Анджелесі (США) тривають масштабні пожежі, які дісталися навіть Голлівудських пагорбів. Постраждав престижний район Пасифік Палісейдс , де розташовані будинки багатьох зірок зі світовим ім'ям. А в Малібу пожежею повністю знищено будинок відомої кіноактриси, фотомоделі та світської левиці Періс Гілтон.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Гілтон опублікувала у своєму блозі відео, на якому показала те, що залишилося від її житла.

"Я стою тут, у тому, що раніше було нашим будинком, і гіркота справді невимовна. Коли я вперше побачила новини, я була в повному шоці - я не могла це усвідомити. Але зараз, стоячи тут і бачачи це на власні очі, я відчуваю, що моє серце розбилося на мільйон шматочків", - зазначила Гілтон.

Світська левиця згадала найяскравіші моменти, які вона з сім'єю пережила в цьому будинку.

"Цей будинок був не просто місцем для життя - це було місце, де ми мріяли, сміялися і створювали найпрекрасніші спогади як сім'я", - розповіла вона.

Також Гілтон поділилася своїми думками про те, що багато людей теж втратили не тільки дах над головою, а й пам'ятні речі.

"Що ще більше розбиває мені серце, так це усвідомлення того, що це не тільки моя історія. Так багато людей втратили все. Це не просто стіни і дахи - це спогади, які зробили ці будинки домівками. Це фотографії, пам'ятні речі, незамінні частини нашого життя", - наголосила вона.

Також вона подякувала всім, хто переживав за неї та її близьких. Гілтон у своєму пості зазначила, що потрібно цінувати життя і всіх рідних та близьких.

Що відомо про пожежі в Каліфорнії

Лісові пожежі в Каліфорнії почалися у вівторок, 7 січня, і стали найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса. Лише в місті вогонь знищив щонайменше дві тисячі будівель.

Найбільша пожежа охоплює понад 60 кв. км у районі Пасифік Палісейдс. Зона між містами Малібу і Санта-Моніка насамперед відома своєю елітною нерухомістю. Тут живуть головні зірки Голлівуду. Багато хто з них втратив свої будинки або був змушений евакуюватися.