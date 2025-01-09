З'явились супутникові знімки наслідків пожеж у Каліфорнії

Масштабні пожежі охопили Сполучені Штати Америки. Полум'я вже дісталось навіть Голлівудських пагорбів Лос-Анджелеса.

Варто нагадати, що цей період є "традиційним" для масштабних пожеж у Каліфорнії. Однак цього року вогонь розповсюджується дуже швидко. Це значно впливає на швидкість ліквідації наслідків.

На узбережжі також видно спалені ліси та задимлення від пожеж.

А на інших знімках вогонь видно руйнування будинків і підприємств уздовж Іст-Альтадена-драйв.

На одних зі знімків видно, що полум'я знищило декілька вулиць в Альтадені, округ Лос-Анджелес, Каліфорнія.

На опублікованих кадрах видно, що вогонь завдав значних руйнувань не лише природі, а й міській забудові.

Детально про те, що відбувається у Каліфорнії, та кого у пожежах звинувачують американці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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