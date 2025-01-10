Пэрис Хилтон показала полностью разрушенный дом после пожара в Лос-Анджелесе (видео)

Уже несколько дней в Лос-Анджелесе (США) продолжаются масштабные пожары, которые добралось даже до Голливудских холмов. Пострадал престижный район Пасифик Палисейдс , где расположены дома многих звезд с мировым именем. А в Малибу пожаром полностью уничтожен дом известной киноактрисы, фотомодели и светской львицы Пэрис Хилтон.

Хилтон опубликовала в своем блоге видео, на котором показала то, что осталось от ее жилья.

"Я стою здесь, в том, что раньше было нашим домом, и горечь действительно неописуема. Когда я впервые увидела новости, я была в полном шоке - я не могла это осознать. Но сейчас, стоя здесь и видя это своими глазами, я чувствую, что мое сердце разбилось на миллион кусочков", - отметила Хилтон.

Светская львица вспомнила самые яркие моменты, которые она с семьей пережила в этом доме.

"Этот дом был не просто местом для жизни - это было место, где мы мечтали, смеялись и создавали самые прекрасные воспоминания как семья", - рассказала она.

Также Хилтон поделилась своими мыслями о том, что многие люди тоже потеряли не только крышу над головой, но и памятные вещи.

"Что еще больше разбивает мне сердце, так это осознание того, что это не только моя история. Так много людей потеряли все. Это не просто стены и крыши - это воспоминания, которые сделали эти дома домами. Это фотографии, памятные вещи, незаменимые части нашей жизни", - подчеркнула она.

Также она поблагодарила всех, кто переживал о ней и ее близких. Хилтон в своем посте отметила, что нужно ценить жизнь и всех родных и близких.

Что известно о пожарах в Калифорнии

Лесные пожары в Калифорнии начались во вторник, 7 января, и стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Только в городе огонь уничтожил не менее двух тысяч зданий.

Самый крупный пожар охватывает больше 60 кв. км в районе Пасифик Палисейдс. Зона между городами Малибу и Санта-Моника в первую очередь известна своей элитной недвижимостью. Здесь живут главные звезды Голливуда. Многие из них лишились своих домов или были вынуждены эвакуироваться.