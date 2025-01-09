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"Подумки прощаюсь": переможниця "Холостяка" показала жахливі кадри пожежі в Лос-Анджелесі

Четвер 09 січня 2025 13:18
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"Подумки прощаюсь": переможниця "Холостяка" показала жахливі кадри пожежі в Лос-Анджелесі Олександра Шульгіна (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)
Автор: Катерина Собкова

У Лос-Анджелесі тривають масштабні пожежі, через що багато голлівудських знаменитостей втратили свої елітні особняки. Переможниця першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з Максом Чмерковським, блогерка Олександра Шульгіна, яка опинилася в епіцентрі стихії, вийшла на зв'язок і розповіла, де вона перебуває.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Учора Шульгіна виходила в Stories і написала, що вона з цивільним чоловіком і двома доньками, найімовірніше, будуть евакуюватися, оскільки пожежа вже за 10 хвилин від їхнього будинку. Однак потім вона зазначила, що вони вирішили ночувати вдома, оскільки всі дороги охоплені вогнем.

"Ми залишилися вдома. Не евакуювалися, тому що на дорогах усе у вогні й небезпечно ніде. Вітер буде весь день, а значить вогонь не зупиниться, і тільки Бог знає, куди він піде далі. Які наші плани, я поки що не знаю", - зазначила вона.

&quot;Подумки прощаюсь&quot;: переможниця &quot;Холостяка&quot; показала жахливі кадри пожежі в Лос-Анджелесі

Скриншот

Також вона зазначила, що погано спала вночі та прокидалася щогодини через запах гару.

&quot;Подумки прощаюсь&quot;: переможниця &quot;Холостяка&quot; показала жахливі кадри пожежі в Лос-Анджелесі

Скриншот

Потім вона зазначила, що її зона все ж залишається в зоні ризику.

"Наша вулиця в евакуації. Вогонь іде в бік нашого будинку. Подумки прощаюся", - зазначила Шульгіна.

&quot;Подумки прощаюсь&quot;: переможниця &quot;Холостяка&quot; показала жахливі кадри пожежі в Лос-Анджелесі&quot;Подумки прощаюсь&quot;: переможниця &quot;Холостяка&quot; показала жахливі кадри пожежі в Лос-Анджелесі

Скриншот

У наступній Stories вона показала, що вже перебуває зі своєю сім'єю вдома у друзів.

&quot;Подумки прощаюсь&quot;: переможниця &quot;Холостяка&quot; показала жахливі кадри пожежі в Лос-Анджелесі

Скриншот

"Рівень кортизолу зашкалює. Молюся і медитую. Нову техніку винайшла за ці дні пекла", - написала Олександра Шульгіна.

&quot;Подумки прощаюсь&quot;: переможниця &quot;Холостяка&quot; показала жахливі кадри пожежі в Лос-Анджелесі

Скриншот

Незабаром вона повідомила, що пожежа вже дісталася того місця, де вони перебувають у гостях.

&quot;Подумки прощаюсь&quot;: переможниця &quot;Холостяка&quot; показала жахливі кадри пожежі в Лос-Анджелесі

Скриншот

Також Шульгіна показала жахливі кадри Лос-Анджелеса після пожежі.

&quot;Подумки прощаюсь&quot;: переможниця &quot;Холостяка&quot; показала жахливі кадри пожежі в Лос-АнджелесіСкриншот

"Лос-Анджелес, я так довго тебе не любила, не приймала, а потім закохалася. Мій другий дім, печаль", - зазначила вона.

Нагадаємо, Олександрі Шульгіній 37 років. Вона перемогла в першому сезоні шоу "Холостяк" у 2011 році з хореографом Максимом Чмерковським. Однак із ним стосунки не склалися.

Декілька років тому дівчина переїхала до США і почала там своє життя з нуля.

Зараз вона перебуває в цивільному шлюбі з чоловіком, ім'я якого не розголошує, а називає Суперменом. У них є двоє маленьких доньок: Анджеліна та Аспен.

Раніше переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь натякнула на весілля з Тереном і назвала "красиву" дату.

Також учасниця "Холостяка-13" Настя Анісімова закрутила роман і здивувала всіх.

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