Пожежа в Лос-Анджелесі: горять будинки голлівудських зірок, вони в паніці

Через масштабні лісові пожежі в Каліфорнії (США) вже оголошено надзвичайний стан. Вогонь поширюється дуже швидко. Рятувальники Лос-Анджелеса наказали евакуювати понад 100 тисяч мешканців районів поруч із Голлівудом, де розташовані маєтки світових зірок.

Зазначимо, що найбільше від пожеж постраждав престижний район Пасифік Палісейдс, де розташовані маєтки багатьох голлівудських зірок. Вогонь швидко охопив великі території, знищуючи будинки і завдаючи значної шкоди. Ситуація ускладнюється через сильний вітер, який розносить полум'я на нові території. Крім Пасифік Палісейдс, вогонь також зачепив райони Бель-Ейр, Малібу і Калабасас, відомі своїми розкішними віллами.

Періс Хілтон

Уже відомо, що згорів пляжний будинок Періс Хілтон у Малібу. Світська левиця написала довгий пост в Instagram.

Будинок Періс Хілтон (скриншот)

"Цей будинок став місцем, де ми створили так багато дорогоцінних спогадів. Тут Фенікс зробив свої перші кроки, і де ми мріяли створити спогади на все життя", - зазначила вона.

Водночас вона підкреслила, що її сім'я і домашні улюбленці в безпеці.

Марк Гемілл

73-річний актор Марк Гемілл, найвідоміший за роллю Люка Скайвокера у фільмах "Зоряні війни", також опублікував у соціальних мережах у середу повідомлення про те, що він залишив свій будинок у Малібу, а його сім'я "тікає, рятуючи свої життя".

Він зазначив, що це найжахливіша пожежа з 1993 року.

Менді Мур

Актриса серіалу "Це ми" Менді Мур також була змушена покинути свій будинок через пожежі.

Вона сказала у двох історіях в Instagram, що тікала від пожежі в Ітоні зі своїми дітьми, кішками і собакою.

"Намагаюся захистити дітей від величезного смутку і занепокоєння, які я відчуваю. Молюся за всіх у нашому прекрасному місті. Так пригнічена руйнуваннями та втратами", - зазначила вона.

Джерард Батлер

Актор Джерард Батлер у своєму Instagram показав, що його будинок згорів дотла.

"Душераздираючий час для всієї Каліфорнії", - зазначив він.

Актор на тлі згорілого будинку (фото: instagram.com/gerardbutler)

Ніл Янг

Легендарний рокер Ніл Янг втратив свій будинок у горах. Він також розкритикував Дональда Трампа, який звинуватив у всьому управління лісовим господарством, а не зміну клімату.

Майлі Сайрус

Американська співачка Майлі Сайрус підтвердила, що постраждала її нерухомість.

"Мого будинку більше немає, але спогади, якими я поділилася з сім'єю і друзями, живі", - написала вона.

Вілл Сміт

Актор Вілл Сміт і його сім'я були змушені покинути свій будинок у Малібу через поширення лісових пожеж.

В Instagram-історії актор показав, що пожежу було видно за пагорбами з того місця, де він стояв біля свого будинку.

Карта з розташуванням будинків зірок Голлівуду

Кім Кардашян

Кім Кардашян-Вест закликала людей об'єднатися в ці важкі часи, оскільки її рідний штат Каліфорнія все ще бореться зі смертоносними лісовими пожежами. Повідомляється, що Кім і Каньє найняли приватну команду пожежників, щоб врятувати свій особняк.

Леді Гага

Змушена була покинути свій будинок і співачка Леді Гага.

"Я так глибоко співчуваю всім, хто сьогодні страждає від цих жахливих пожеж і сумує про втрату своїх будинків або близьких. Я сиджу тут разом із багатьма з вас і думаю про те, чи згорить мій будинок", - написала вона у Twitter.

Адам Броді

Будинок американського актора згорів до тла, перетворившись на руїни та попіл.

Скриншот відео

Анна Феріс

Американська комедійна акторка, співачка і продюсерка також втратила свій будинок через пожежу.

Руїни будинку Анни Феріс (фото: Backgrid)

За даними компанії Velvet Ropes, яка складає мапу нерухомості знаменитостей, у Тома Генкса і Ріти Вілсон, Метта Деймона, Стівена Спілберга, Гіларі Свонк і Саллі Філд є будинки, розташовані недалеко від місць, де вирують пожежі.

Повідомляється, що будинки в постраждалих районах також є у доктора Дре, Тайри Бенкс, Мартіна Шорта, Майло Вентімільї, Лінди Карделліні, Мері МакДоннелл, Адама Сендлера, Майлза Теллера і Дженніфер Лав Г'юїтт.

Метеорологи прогнозують, що найближчими днями погодні умови можуть залишатися несприятливими, що ускладнить боротьбу з пожежами. Місцева влада закликає жителів бути готовими до можливої евакуації та стежити за оновленням ситуації.