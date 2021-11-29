Переворачиваются машины и срываются крыши: на Стамбул обрушился мощный ураган (видео)

В Турции на Стамбул обрушился сильный ураган. Ветер переворачивает машины, срывает рекламные вывески, крыши домов, деревья и т.д. В результате непогоды погибли по крайне мере два человека.
Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
В Чаталце обрушилась башня с часами. При падении она разлетелась на куски. Хорошо, что в этот момент никого не было рядом.
От урагана также пострадали многие провинции. Синоптики сообщили, что ветер достиг скорости 80 километров в час.
На двух людей упала сорванная ветром крыша, они погибли на месте. Еще 9 пострадавших доставили с больницу.
Ураган в Стамбуле (видео: YouTube)
Морские рейсы отменены из-за преобладающих в море ветров. Рыбаков и владельцев яхт предупредили, чтобы они не выходили из порта.
Вековой платан в Бешикташе упал на припаркованную машину. Дерево срубили и убрали пожарные. При этом автомобиль получил повреждения.
Ураган в Стамбуле (фото: ntv.com.tr)
Из-за сильного ветра упало дерево на проезжавший по дороге пассажирский микроавтобус. Два пассажира пострадали.
Ураган в Стамбуле (фото: ntv.com.tr)
Напомним, в прошлом месяце ураган пронесся по Львову, а результате чего из домов начали падать куски фасада и слетать крыши. Кроме того, в городе падали деревья.
Ранее американские метеорологи сообщили, что использовали последнее название для урагана. Однако сезон штормов еще не закончился.