Перевертаються машини і зриваються дахи: на Стамбул обрушився потужний ураган (відео)

У Чаталці обрушилася вежа з годинником. При падінні вона розлетілася на шматки. Добре, що в цей момент нікого не було поруч.

Від урагану також постраждали багато провінцій. Синоптики повідомили, що вітер досяг швидкості 80 кілометрів на годину.

На двох людей впав зірваний вітром дах, вони загинули на місці. Ще 9 постраждалих доставили з лікарні.

Ураган у Стамбулі (відео: YouTube)

Морські рейси скасовані через переважаючі в морі вітри. Рибалок і власників яхт попередили, щоб вони не виходили з порту.

Віковий платан в Бешикташі впав на припарковану машину. Дерево зрубали і прибрали пожежники. При цьому автомобіль отримав пошкодження.

Ураган в Стамбулі (фото: ntv.com.tr)

Через сильний вітер впало дерево на пасажирський мікроавтобус, що проїжджав по дорозі. Два пасажири постраждали.

Ураган в Стамбулі (фото: ntv.com.tr)