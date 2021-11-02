Имена для ураганов закончились: метеорологи насчитали рекордное количество штормов

Американские метеорологи сообщили, что использовали последнее название для урагана. Однако сезон штормов еще не закончился. Последним стал ураган с женским именем "Ванда".

Как отмечают американские метеорологи, к середине ноября ожидается 14 ураган по счету и в этом году было зафиксировано 21 шторм до того, как начался следующий месяц. Если после 19 ноября сформируется еще один ураган, то имени для него просто нет и придется составлять новый список названий для штормов.

Ранее метеорологи использовали для обозначения ураганов и штормов после окончания списка имен - греческий алфавит. Однако в последние годы возникло несколько раз путаницы и начало сбивать с толку на многих уровнях.

Поэтому был создан дополнительный список – использовалось имя в алфавитном списке. Но ураганов и штормов стало так много, что и этот список закончился ранее, чем период, на который он был составлен.

Последний ураган, который был зафиксирован недавно, получил имя "Ванда". После него придется давать штормам новые названия - Адрия, Брейлен, Каридад, Дешон и другие.

"С точки зрения климатологии, штормы в ноябре, скорее всего разовьются в северной части Карибского моря, а также в центральной части Атлантического океана. Помните, что сезон ураганов в Атлантике длится до 30 ноября, так что у нас достаточно времени для развития штормов", - отметила метеоролог Эллисон Чинчар.

В 2021 году специалисты зафиксировали 21 шторм, которые переросли в ураганы. Из них четыре – в крупные ураганы. Самым опасным стал ураган Ида. Этот шторм четвертого уровня обрушился на юго-восток Луизианы, разрушил много домов и предприятий.