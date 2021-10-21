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Львов накрыло мощным ураганом: стихия сорвала крыши, снесла деревья и обвалила фасады зданий

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Львов, Четверг 21 октября 2021 22:32
Львов накрыло мощным ураганом: стихия сорвала крыши, снесла деревья и обвалила фасады зданий Коллаж РБК-Украина: во Львове ураган сорвал крыши и снес деревья
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 21 октября, по Львову пронесся ураган. Из-за сильного ветра из домов начали падать куски фасада и слетать крыши. Кроме того, в городе падали деревья.

Об этом сообщает Varta1.

Так, на улице Шевченко в результате сильного ветра дерево упало на припаркованный во дворе дома автомобиль. Момент падения попал на камеру видеонаблюдения.

Во Львове дерево упало на машину (видео: YouTube)

Еще один неприятный инцидент произошел около 14:00. Обвалилась стена жилого дома по улице Елены Степановны, 32. Обломки упали на тротуар и пробили крышу помещения столовой.

Львов накрыло мощным ураганом: стихия сорвала крыши, снесла деревья и обвалила фасады зданийЛьвов накрыло мощным ураганом: стихия сорвала крыши, снесла деревья и обвалила фасады зданийЛьвов накрыло мощным ураганом: стихия сорвала крыши, снесла деревья и обвалила фасады зданийЛьвов накрыло мощным ураганом: стихия сорвала крыши, снесла деревья и обвалила фасады зданий

Во Львове бушевал ураган (фото: varta1.com.ua)

Во Львове бушевал ураган (видео: YouTube)

Напомним, летом 2021 года во Львове ураган разрушил легендарное Лычаковское кладбище. Из-за непогоды было разрушено более 100 исторических памятников и часть из них уже не подлежит восстановлению и реставрации.

Директор кладбища рассказал, что стихия повалила около 30 деревьев, почти 250 веток, поэтому они засыпали все дорожки. Некоторые работники кладбища смогли убрать сами.

В нескольких местах добраться к поврежденным памятникам было почти невозможно, поэтому пришлось разбирать завалы или разрезать деревья.

Позже Львовом пронесся еще один сильный ураган, который забрал жизни парня и девушки в Стрыйском парке. Когда начался сильный ветер пара сидела на скамейке и на них рухнуло дерево.

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Львов ураган
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